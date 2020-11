Monografie veröffentlicht von World Scientific Publishing, beweist, dass Asclepius Meditecs Wasserstoff-Sauerstoff-Generator mit Vernebler bei der Behandlung von COVID-19 wirksam ist

Die am 14. November 2020 im World Scientific Publishing veröffentlichte Monografie hebt die Wirksamkeit des Wasserstoff-Sauerstoff-Generators mit Vernebler bei der Linderung der Symptome der COVID-19-Pneumonie hervor und erklärt, dass das Einatmen des Wasserstoff-Sauerstoff-Mischgases bei Patienten mit COVID-19 die Schwere der Krankheit und die Dyspnoe verringern und die Dauer des Krankenhausaufenthalts verkürzen kann.

Geschichte der Anwendung von molekularem Wasserstoff in der Medizin

Wasserstoff ist das leichteste Gas der Welt und hat keine toxischen Auswirkungen auf den Menschen (Biosicherheit). Bisher gibt es fast 1600 veröffentlichte Arbeiten zur Wasserstoffmedizin, die auf die biologischen Wirkungen von molekularem Wasserstoff hinweisen, einschließlich seiner Auswirkungen auf die Neutralisierung toxischer freier Radikale in vivo, wie Hydroxylradikal (-OH) und Peroxidnitrat-Anion (ONOO-), entzündungshemmende und antiapoptotische Wirkungen sowie die Fähigkeit, die Signalübertragung in den Zellen zu regulieren.

Pathologisch ist COVID-19 durch die Exsudation einer Entzündung in den unteren Atemwegen, einschließlich kleiner Bronchien und Alveolen, gekennzeichnet. Bei extrem kleinem Molekulargewicht des Wasserstoff-Sauerstoff-Mischgases kann Wasserstoff die Lungenbläschen zur schnellen Sauerstoffaufnahme anregen und die Atemarbeit verringern, wodurch die Sauerstoffverwertung verbessert wird, ohne das Lungengewebe durch übermäßigen Druck zu schädigen. Die physikalischen und biologischen Wirkungen von molekularem Wasserstoff deuten darauf hin, dass eine Wasserstoff-Sauerstoff-Inhalationstherapie bei COVID-19-Pneumonie theoretisch sinnvoll und durchführbar ist.

Inhalation von Wasserstoff/Sauerstoff-Gasgemischen als neue antivirale Behandlung für COVID-19

In der ersten Hälfte des Jahres 2020 haben die medizinischen Experten des First Affiliated Hospital der Medizinischen Universität Guangzhou gemeinsam mit Forschern aus 11 erstklassigen Krankenhäusern in ganz China pathologische Daten aus Krankenhäusern erfasst und eine praxisnahe Studie über die therapeutischen Auswirkungen der Inhalation von Wasserstoff-Sauerstoff-Mischgas bei Patienten mit COVID-19-Pneumonie durchgeführt. Sie zeigt, dass nach mehrstündigem Einatmen von 3 bis 6 Litern Wasserstoff-Sauerstoff-Mischgas fast alle Patienten über eine ruhige Atmung, verbesserten Husten und verbesserte Polypnoe berichteten. Nach der 1-2tägigen Behandlung berichteten die Patienten über nachlassende Brustschmerzen und Engegefühl und zeigten verbesserte physische Gesundheitsindikatoren und eine signifikant kürzere durchschnittliche Dauer des Krankenhausaufenthalts als Patienten, die das Wasserstoff-Sauerstoff-Gasgemisch nicht einatmeten.

Basierend auf der Studie aus der Praxis wurde in einer kürzlich im Journal of Thoracic Disease veröffentlichten akademischen Arbeit mit dem Titel „Wasserstoff/Sauerstoff-Mischgas-Inhalation verbessert die Schwere der Erkrankung und die Dyspnoe bei Patienten mit Coronavirus 2019 in einer multizentrischen, offenen klinischen Studie" festgestellt, dass der Wasserstoff-Sauerstoff-Generator mit Vernebler als adjuvante Therapie für COVID-19-Patienten die Dauer des Krankenhausaufenthalts verkürzen kann. Das Papier wurde beigesteuert und wird derzeit überprüft.

Informationen zu Asclepius Meditec und das Gerät

Das 2011 gegründete Unternehmen Shanghai Asclepius Meditec ist das erste Unternehmen weltweit, das klinische Forschung zur Wasserstoff-Sauerstoff-Medizin einführt. Bis heute hat Asclepius Meditec fast 200 grundlegende Studien, 18 klinische Studien in einem Prüfzentrum, 8 klinische Studien in mehreren Prüfzentren und 7 Projekte der National Natural Science Foundation durchgeführt sowie über 50 SCI-Papiere und die Monographie Wasserstoff-Krebskontrolle veröffentlicht.

Das Gerät hat von der NMPA (Chinese National Medical Products Administration) im Jahr 2020 das nationale Zertifikat für innovative Medizinprodukte der Klasse III erhalten, was einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Wasserstoff-Sauerstoff-Medizin darstellt. Jetzt hat das Gerät die Konformitätsprüfungen für medizinische Geräte in der EU bestanden, einschließlich Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit, Biokompatibilität usw. Es wird erwartet, dass es bald mit dem CE-Zeichen zertifiziert wird. In der Zwischenzeit beantragt das Gerät die FDA-Notfallzulassung (EUA).

Kontaktieren Sie uns bezüglich unseres Wasserstoff-Sauerstoff-Generators mit Vernebler:

Tel.: +86-21-5990-1777 Durchwahl 1798/1795

E-Mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1331969/Asclepius_Meditec_donated_Hydrogen_Oxygen_Generator_Nebulizer_regions_hit_hardest.jpg

SOURCE Asclepius Meditec