Монокристаллический полуэлементный PERC-модуль Suntech получил титул "Лучший продукт-2019 по показателям надежности" от DNV-GL

УСИ (WUXI), Китай, 14 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- 4 июня этого года состоялась 13-я Международная выставка и конференция отрасли фотовольтаики и смарт-энергетики SNEC-2019. В рамках этого мероприятия классификационное общество DNV-GL (PVEL LLC) присвоило полуэлементному монокристаллическому PERC-модулю от компании Suntech титул "Top Performer of 2019 PV Module Reliability Scorecard" (Лучший продукт-2019 по показателям надежности фотоэлектрических модулей).

Монокристаллическая полуэлементная PERC-система от Suntech демонстрирует превосходную производительность. Конструкция аккумуляторных батарей с элементами половинного размера сводит к минимуму внутренние потери модуля и в результате значительно повышает его мощность. Благодаря более низкой рабочей температуре и повышенному коэффициенту пиковой мощности в сравнении с аналогами, монокристаллические PERC-модули Suntech способны обеспечивать пользователей дополнительной энергией. Большая конструкция с 78 элементами и повышенная плотность энерговыделения эффективно уменьшают площадь, необходимую для установки модуля, а также позволяют сокращать расходы на ручной труд и баланс системы. Результатом становится непревзойденная экономичность и выходная мощность фотоэлектрической системы. Модули Suntech, при производстве которых применяются современные технологии аккумуляторов и передовые методы инкапсуляции, пользуются большой популярностью на рынке.

DNV-GL является крупнейшим в мире независимым консалтинговым агентством в сфере традиционной и возобновляемой энергетики. В 2012 году организация разработала Программу квалификации продуктов (Product Qualification Program (PQP), предоставляющую инвесторам солнечных электростанций объективные данные о стабильности, надежности и производительности предлагаемых объектов, а производителям модулей - справедливую и профессиональную независимую оценку их продукции.

Согласно официальным заявлениям агентства, спецификации всех производителей, включенных в рейтинг "Top Performers of 2019 PV Module Reliability Scorecard", прошли 100% сертификацию и тестирование. Чтобы обеспечить объективность процесса испытаний и отбора победителей, модули всех производителей тестируются с применением одного и того же метода в одинаковых условиях. Кроме того, результаты всех участников подвергаются выравнивающему сравнительному анализу.

Получив титул "Лучшего продукта-2018", компания Suntech вновь в этом году вновь вошла в рейтинг "Top Performer of 2019 PV Module Reliability Scorecard". Это далеко не единственный факт, наглядно подтверждающий надежность ее продукции, однако столь высокий титул можно назвать лучшим признанием качества Suntech. Компания прилагает все усилия для повышения эффективности энергетического преобразования своих систем, непрерывно разрабатывает новые технологии, оптимизирует производственные методы и стремится создавать продукты высочайшего качества, надежности и затратной эффективности, используя для этого все свои технологические преимущества и современный уровень производственных мощностей, что позволяет Suntech вносить активный вклад в достижение целей "сетевого паритета" солнечной энергетики.

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