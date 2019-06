Monokrystaliczny moduł półogniwowy PERC firmy Suntech zdobywa odznaczenie Top Performer 2019 w ocenie niezawodności modułów fotowoltaicznych DNV-GL

WUXI, Chiny, 14 czerwca 2019 r. /PRNewswire/ -- Dnia 4 czerwca 2019 r. czasu pekińskiego odbyły się 13. Międzynarodowe Targi i Konferencja Generacji Energii Fotowoltaicznej i Energii Inteligentnej SNEC (2019). Na wydarzeniu monokrystaliczny moduł półogniwowy PERC firmy Suntech zdobył odznaczenie Top Performer 2019 w ocenie niezawodności modułów fotowoltaicznych DNV-GL (PVEL LLC).

Monokrystaliczne, półogniwowe moduły PERC firmy Suntech charakteryzują się bardzo dobrą wydajnością. Półogniwowy projekt minimalizuje straty wewnętrzne i w konsekwencji prowadzi do zwiększenia poziomu generacji energii. Z niższą temperaturą i wyższym współczynnikiem szczytowej generacji w porównaniu do innych produktów o tej samej specyfikacji monokrystaliczny moduł półogniwowy PERC firmy Suntech może być źródłem dodatkowej energii dla klientów. Tak projekt z 78 ogniwami, jak i większa gęstość energetyczna konsekwentnie zmniejszają powierzchnię instalacji i ograniczają koszty instalacji i balansowania systemów. To z kolei prowadzi do maksymalizacji korzyści gospodarczych systemów fotowoltaicznych i poziomu generacji energii. Ze względu na zaawansowane rozwiązania energetyczne i wiodące w branży technologie obudów monokrystaliczne moduły PERC firmy Suntech są mile widzianym produktem na rynku.

DNV-GL to największa na świecie, niezależna firma doradcza w zakresie energii i odnawialnych jej źródeł. W 2012 r. firma DNV-GL opracowała program oceny produktów Product Qualification Program (PQP), który zapewnia inwestorom w elektrownie fotowoltaiczne dostęp do niezależnych i spójnych danych na temat solidności i wydajności produktów, a producentom modułów oferuje sprawiedliwe, profesjonalne i niezależne usługi oceny.

Jak donosi raport towarzyszący ocenie listy materiałowe producentów modułów konkurujących o tytuł Top Performer 2019 w ocenie niezawodności modułów fotowoltaicznych zostały w 100% sprawdzone i ocenione. Aby zapewnić sprawiedliwość testu i wyboru, moduły wszystkich producentów przechodzą testy przeprowadzane zgodnie z tym samym protokołem w tych samych warunkach. Ponadto przeprowadzane jest także porównanie poziomowe.

Po zdobyciu tytułu Top Performer 2018 w ocenie niezawodności modułów fotowoltaicznych firma Suntech trafiła do czołówki także i w 2019 r. Stanowi to nie tylko potwierdzenie solidności firmy Suntech, ale jest także dowodem uznania jakości jej produktów. Firma Suntech od zawsze zaangażowana jest w promowanie wydajności generacyjnej produktów, nieustannie wzmacnia badania i rozwój nowych technologii oraz ulepsza metody produkcji. Firma z oddaniem tworzy produkty fotowoltaiczne charakteryzujące się wysoką jakością, solidnością i wydajnością kosztową na potrzeby klientów poprzez pionierskie w branży postępy techniczne oraz bardzo wysoki poziom produkcji, a ponadto aktywnie przyczynia się do realizacji celu parytetu sieci przez generację energii fotowoltaicznej.

