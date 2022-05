Monster Energy nommée sponsor officiel des boissons énergisantes du championnat Lucas Oil AMA Pro de motocross 2022

Le supporter de longue date de la communauté de la course de dirt bike apporte son « Lifestyle in a Can » (style de vie en cannette) à la prestigieuse série de 12 manches de motocross aux États-Unis

CORONA, Californie, 4 mai 2022 /PRNewswire/ -- La boisson énergisante associée aux courses de motocross professionnel, Monster Energy, a été nommée sponsor officiel des boissons énergisantes du championnat Lucas Oil AMA Pro de motocross.

« Il est approprié, compte tenu de l'engagement massif de Monster Energy pour la course de motocross que nous continuions notre excellente relation avec ce sport en tant que sponsor principal du championnat Lucas Oil AMA Pro de motocross de cette année, a déclaré Dan McHugh, directeur marketing chez Monster Energy. L'engagement absolu et indéfectible de Monster Energy pour la motocross a commencé en 2002, et nous nous sommes associés non seulement avec toutes les principales courses au fil des ans, mais aussi avec d'innombrables équipes de course professionnelles et amateur et des coureurs du monde entier. »

La présence de marque de Monster Energy lors des événements de motocross est bien établie depuis une vingtaine d'années. Avec l'ajout du championnat Lucas Oil AMA Pro de motocross à sa liste de sponsoring, et étant déjà sponsor en titre de Monster Energy AMA Supercross et sponsor prolifique dans le Championnat du monde de motocross MXGP, Monster Energy sponsorise désormais toutes les courses de moto tout terrain avec les plus grands coureurs du monde et a l'intention de renforcer le sport non seulement en Amérique du Nord, mais aussi dans le monde entier. Avec le championnat Monster Energy AMA Amateur National de motocross (alias le « Loretta Lynn »), la liste des événements nationaux et mondiaux liés à la motocross et au dirt bike qui sont soutenus par Monster Energy est sans égal dans l'industrie des boissons énergétiques. Et, au-delà des événements professionnels et amateur de premier plan, l'engagement fondamental de Monster Energy pour le motocross amateur, jusqu'à la plus petite piste locale, a permis de développer une tel engouement chez les fidèles de motocross que le logo de la griffe en forme de M suscite désormais, après avoir soutenu ce sport pendant 20 ans, compassion et respect.

« Nous sommes très heureux d'avoir Monster Energy comme 'boisson énergétique officielle' de notre course : elle nous correspond parfaitement. Les fans du championnat Lucas Oil AMA Pro de motocross partagent les valeurs de Monster Energy », a déclaré Davey Coombs, président de MX Sports Pro Racing. « S'il fallait nommer une boisson énergisante conçue pour les fans de motocross américains, c'est bien Monster Energy. Fidèle à son sport, audacieuse et agressive, Monster Energy est au sommet du podium des boissons énergétiques de référence de la motocross. »

L'activation lors de la série de 12 manches mettra en vedette la plateforme emblématique et qui ne manque pas de style de Monster Energy : elle débordera de boissons Monster Energy bien fraîches pour les fans nationaux, par ces chaudes journées d'été de course de motocross.

En plus de l'annonce de son parrainage de Lucas Oil Pro Motocross cet été, Monster Energy soutient les équipes Monster Energy Kawasaki, Monster Energy/Pro Circuit/Kawasaki, Monster Energy Star Yamaha Racing et un certain nombre de coureurs, y compris Chase Sexton (équipe Honda HRC).

À suivre

La manche d'ouverture du championnat Lucas Oil Pro Motocross de 2022, sanctionnée par AMA Pro Racing, aura lieu le samedi 28 mai, avec la course du Fox Raceway National à Pala, en Californie. Pour de plus amples renseignements, y compris la vente de billets, consultez www.promotocross.com

À propos de Monster Energy

Basée à Corona, en Californie, Monster Energy est le principal distributeur de boissons énergisantes et de boissons alternatives. En rejet de la tradition, Monster Energy soutient la scène et le sport. Que ce soit le motocross, tout-terrain, NASCAR, MMA, BMX, surf, snowboard, ski, skateboard ou le style de vie Rock and roll, Monster Energy est une marque qui croit en l'authenticité et aux valeurs de ses sports, athlètes et musiciens. Plus qu'une boisson, c'est un mode de vie pour les athlètes, sportifs, groupes de musique, convaincus et fans. Pour en savoir plus sur Monster Energy, y compris l'ensemble de ses boissons, visitez www.monsterenergy.com

