MONT.BLACK®, ein Start-up-Unternehmen im Bereich Alpinausrüstung, stellt die nächste Generation von All-Terrain-Stöcken vor, die per Knopfdruck verstellbar sind

LEEDS, Großbritannien, 30. März 2021 /PRNewswire/ -- Wenn es um Wandern, Skifahren und andere alpine Aktivitäten geht, können verstellbare Stöcke große Vorteile bieten. Bisher waren die meisten jedoch eher instabil, umständlich und langsam in der Anpassung. Heute stellt MONT.BLACK seinen brandneuen Alpinstock auf Indiegogo vor. Der ATP-01 ist der erste seiner Art. Er lässt sich per Knopfdruck am Griff verstellen und ermöglicht dem Benutzer, die Länge schnell und einfach zu ändern, ohne sich mit Klemmen und Verschlüssen abzuquälen.