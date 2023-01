Montoux anuncia acordo de colaboração estratégica global plurianual com AWS

A colaboração promoverá a modernização de tecnologias no domínio atuarial de seguros de vida e saúde

NOVA YORK, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Para ajudar as seguradoras de vida e saúde a acelerar suas iniciativas estratégicas de modernização e transformação digital, a Montoux Inc. (Montoux), provedora líder de tecnologia de automação atuarial, anunciou hoje um acordo de colaboração estratégica (SCA) com a Amazon Web Services, Inc. (AWS). O acordo foi concebido para permitir que as seguradoras utilizem facilmente os recursos aprimorados da plataforma atuarial da Montoux para migrar e modernizar suas cargas de trabalho e fluxos de trabalho atuariais na AWS Services. Como parte do acordo, a Montoux expandirá sua plataforma incluindo recursos de automação de fluxo de trabalho de avaliação líderes de mercado e oferecendo às seguradoras de vida e saúde tecnologias nativas da nuvem para executar seus processos de avaliação essenciais e que exigem o uso intensivo da computação. A Montoux alavancará seus investimentos significativos na AWS para desenvolver e comercializar sua plataforma de automação atuarial na AWS Services.

A colaboração oferecerá os seguintes benefícios às seguradoras de vida e saúde:

Redução no tempo de conversão e migração de modelos de sistemas legados, aproveitando os recursos avançados de automação da Montoux

Capacidade de executar modelos atuariais estocásticos complexos e deterministas com rapidez, transparência e controle sobre o custo da computação

Aumento da eficácia das equipes atuariais, eliminando tarefas manuais e aumentando o volume de cenários que podem ser gerados

Economia financeira e incentivos para dar suporte à migração dos fluxos de trabalho atuariais para a nuvem

Capacidade de adquirir a solução da Montoux no AWS Marketplace

Troy Thompson, diretor atuário da Ethos Life, fez a seguinte declaração sobre a colaboração: "A função atuária de hoje pode estar correndo o risco de ser mais um centro de custos, em vez de uma unidade estratégica, devido em grande parte às limitações dos softwares legados. A pressão para modernizar nunca foi tão grande. O fluxo de trabalho de avaliação nativo da nuvem desenvolvido pela Montoux em colaboração com a AWS tem a oportunidade de oferecer ao setor as melhorias tão necessárias."

Geoff Keast, CEO da Montoux, afirmou o seguinte sobre a colaboração: "Nossos clientes nos disseram que querem uma alternativa moderna e nativa da nuvem aos sistemas atuariais existentes, dos quais eles dependem. Estamos entusiasmados com a parceria com a AWS para atender a essa clara necessidade do mercado, combinando os serviços e a experiência da AWS com os recursos da plataforma e os conhecimentos do domínio atuarial da Montoux."

"A AWS assumiu o compromisso de oferecer a nossos clientes acesso a soluções que ofereçam flexibilidade escalável, alto desempenho e custos reduzidos", disse Chris Casey, diretor e gerente geral de alianças de software e alianças da indústria. "Estamos animados em colaborar com a Montoux para ajudar as grandes seguradoras de vida a se tornar mais rentáveis, a encontrar novas oportunidades comerciais e a se tornar econômicas, otimizando seus fluxos de trabalho atuariais na AWS."

Sobre a Montoux

A Montoux é a plataforma de automação atuarial preferida pelos atuários mais eficazes do mundo. A tecnologia nativa da nuvem da Montoux permite que os atuários de seguros de vida e saúde gerem resultados com maior rapidez, incorporem mais cenários de risco a seus cálculos e melhorem a qualidade de suas decisões. Entre os clientes estão vários dos principais provedores de seguros do mundo na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, e a empresa figura nas listas Insurtech100 e AIFintech100 como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras do mundo. Saiba mais em: www.montoux.com

FONTE Montoux

