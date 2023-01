Zusammenarbeit wird die Modernisierung der Technologie im versicherungstechnischen Bereich Lebens- und Krankenversicherung vorantreiben

NEW YORK, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Um Lebens- und Krankenversicherer dabei zu unterstützen, ihre Initiativen zur strategischen Modernisierung und digitalen Transformation zu beschleunigen, gab Montoux Inc. (Montoux), ein führender Anbieter von Automatisierungstechnologie für Versicherungen, heute eine Vereinbarung über die strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services, Inc. (AWS) bekannt. Die Vereinbarung wurde entwickelt, um Versicherern zu ermöglichen, die erweiterten Funktionen der versicherungsbezogenen Plattform von Montoux zur Migration und Modernisierung ihrer versicherungsmathematischen Arbeitsbelastung und Arbeitsabläufe auf AWS-Diensten zu nutzen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Montoux seine Plattform um marktführende Funktionen zur Automatisierung von Bewertungsabläufen erweitern und Lebens- und Krankenversicherungen mit cloud-nativer Technologie versorgen, mit denen sie ihre erfolgsentscheidenden und rechenintensiven Bewertungsprozesse durchführen können. Montoux wird seine bedeutenden AWS-Investitionen nutzen, um seine versicherungsmathematische Automatisierungsplattform für AWS-Dienste zu entwickeln und zu vermarkten.

Die Zusammenarbeit bietet Lebens- und Krankenversicherern folgende Vorteile:

Reduzierung der Zeit für die Umwandlung und Migration von Modellen aus älteren Systemen unter Nutzung der fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen von Montoux

Fähigkeit, komplexe stochastische und deterministische versicherungsmathematische Modelle schnell auszuführen, mit Transparenz und Kontrolle über die Rechenkosten

Steigerung der Effektivität von versicherungsmathematischen Teams durch Wegfall manueller Aufgaben und Erhöhung der Menge an Szenarien, die generiert werden können

Finanzielle Einsparungen und Anreize zur Unterstützung der Migration von versicherungstechnischen Arbeitsabläufen in die Cloud

Fähigkeit, die Montoux-Lösung auf dem AWS Marketplace zu beschaffen

Troy Thompson, Chief Actuary bei Ethos Life, bemerkt zu der Zusammenarbeit: „Die versicherungsmathematische Funktion von heute riskiert aufgrund der Einschränkungen der älteren Software, eher eine Kostenstelle als eine strategische Einheit zu sein. Der Modernisierungsdruck war noch nie so groß wie heute. Der cloud-native Bewertungsablauf, der von Montoux in Zusammenarbeit mit AWS entwickelt wurde, hat das Potenzial, der Branche die dringend benötigten Verbesserungen zu bieten."

Geoff Keast, CEO von Montoux, kommentiert die Zusammenarbeit wie folgt: „Unsere Kunden haben uns mitgeteilt, dass Sie eine moderne, cloud-native Alternative zu den älteren versicherungsmathematischen Systemen wünschen, auf die sie sich verlassen. Wir freuen uns, mit AWS zusammenzuarbeiten, um diesen klaren Marktbedarf zu erfüllen, indem wir AWS-Dienstleistungen und Fachwissen mit den Plattformmöglichkeiten von Montoux und versicherungsmathematischem Wissen kombinieren."

„AWS hat es sich zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden Zugang zu Lösungen zu geben, die skalierbare Flexibilität, hohe Leistung und reduzierte Kosten bieten", erklärte Chris Casey, Director und General Manager von Industry Software & Data Alliances. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Montoux, um großen Lebensversicherern zu helfen, profitabler zu werden, neue Geschäftsmöglichkeiten zu finden und durch die Optimierung ihrer versicherungsmathematischen Abläufe auf AWS kosteneffizient zu werden."

Informationen zu Montoux

Montoux ist die versicherungsbezogene Automatisierungsplattform der Wahl für die weltweit effektivsten Versicherungsmathematiker. Die native Cloud-Technologie von Montoux ermöglicht es Versicherungsmathematikern von Lebens- und Krankenversicherungen, schneller Ergebnisse zu generieren, mehr Risikoszenarien in ihren Berechnungen zu berücksichtigen und die Qualität ihrer Entscheidungen zu verbessern. Zu seinen Kunden zählen mehrere der weltweit führenden Versicherungsanbieter in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum. Das Unternehmen wurde sowohl auf den Insurtech100- als auch auf der AIFintech100- Liste als eines der innovativsten Technologieunternehmen der Welt gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf: www.montoux.com

