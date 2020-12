Montserrat Cabballé: a última peregrinação

Montserrat Caballé visitou a Armênia e Artsakh em 2013 e 2014, uma experiência que inspirou o que se tornaria seu último álbum. O álbum A Ilha do Cristianismo: Armênia e Artsakh incluiu contribuições de Vangelis e Brian May do Queen , junto com duas canções armênias emblemáticas, Krunk e Chinar es.

Em sua peregrinação aos locais sagrados da Armênia, Caballé homenageou o 1700o aniversário da adoção do cristianismo como religião oficial na Armênia. Muitos vídeos do álbum são dedicados às antigas catedrais e mosteiros cristãos da Armênia e Artsakh, como o mosteiro Dadivank do século X, que foi fundado pelo discípulo direto de Judas, o Apóstolo no século I, Amaras (338 AD), Santo Etchmiadzin (385 AD) etc.

O mágico duduk armênio pode ser ouvido em Krunk, Chinar es e La Habanera, transmitindo uma atmosfera e charme especiais. Tanto Montserrat Caballé quanto Vangelis são grandes fãs deste tradicional instrumento musical armênio. Quanto a Brian May, o astro do rock interpretou um tema do Gladiador de Hans Zimmer com o duduk armênio, Maestro Jivan Gasparyan, no 46664 em Tromso em 2005.

Seis anos após sua peregrinação ao berço do Cristianismo, o último álbum de Montserrat Caballé está de volta. Starmus, o festival global de ciência e arte, apresentará este álbum exclusivo no dia 8 de dezembro em La Palma, nas Ilhas Canárias.

Montserrat Caballé foi uma das cantoras de ópera mais aclamadas do mundo. Vencedora de vários prêmios internacionais, incluindo o Grammy, e por seu amplo reconhecimento internacional e notável contribuição para vários gêneros da música mundial, ela foi Embaixadora da Paz das Nações Unidas e Embaixadora da Boa Vontade da UNESCO.

