Montserrat Cabballé : Le dernier pèlerinage

Montserrat Caballé a visité l'Arménie et l'Artsakh en 2013 et 2014, une expérience qui lui a inspiré ce qui allait devenir son dernier album. L'album The Island of Christianity: Armenia and Artsakh a bénéficié des contributions de Vangelis et Brian May de Queen, ainsi que de deux chansons arméniennes emblématiques, Krunk et Chinar es.

Lors de son pèlerinage sur les sites sacrés d'Arménie, Caballé a rendu hommage au 1 700e anniversaire de l'adoption du christianisme comme religion d'État en Arménie. De nombreuses vidéos de l'album sont consacrées aux anciennes cathédrales et monastères chrétiens d'Arménie et d'Artsakh, comme le monastère Dadivank du 10e siècle, fondé par le disciple direct de l'apôtre Jude au 1er siècle, Amaras (338 après J.-C.), St. Etchmiadzin (385 après J.-C.), etc.

On peut entendre le magique duduk dans Krunk, Chinar es et La Habanera, ce qui leur confère une atmosphère et un charme particuliers. Montserrat Caballé et Vangelis sont tous deux de grands fans de cet instrument de musique traditionnel arménien. Quant à Brian May, la rock star a interprété un thème de Gladiator de Hans Zimmer avec le Maestro arménien du duduk Jivan Gasparyan lors de 46664 à Tromso en 2005

Six ans après son pèlerinage au berceau du christianisme, le dernier album de Montserrat Caballé revient. Starmus, le festival mondial de la science et de l'art, présentera cet album exclusif le 8 décembre à La Palma, aux îles Canaries.

Montserrat Caballé était l'une des chanteuses d'opéra les plus acclamées au monde. Lauréate de plusieurs prix internationaux, dont un Grammy, elle a été ambassadrice de paix des Nations unies et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, pour sa large reconnaissance internationale et sa contribution exceptionnelle à divers genres de musique du monde.

