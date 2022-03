Monty Mobile lance de nouvelles technologies innovantes pour les entreprises au Mobile World Congress 2022

· Le premier fournisseur de solutions télécoms lance plusieurs offres : nouvelle plateforme de communication « OmniChannel » pour les entreprises, fonctionnalité M2M avec eSim, application pour acheter eSim depuis n'importe où dans le monde, et une solution antifraude pour protéger les revenus des opérateurs.

· Le catalogue électronique créé pour l'événement présente le dévouement de Monty Mobile à l'innovation et sa position en tant que force motrice du marché avec des solutions de télécommunications de pointe personnalisées et révolutionnaires.

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2022 /PRNewswire/ -- Monty Mobile, un fournisseur mondial de solutions de télécommunications innovantes, présente ses différentes solutions, services et produits au Mobile World Congress de Barcelone, mené par son PDG, M. Hassan Mansour, qui a déclaré : « C'était formidable de participer au MWC 2022, qui a représenté pour nous une excellente plateforme pour présenter nos nouveaux lancements à nos clients et partenaires ».

Le premier de ces lancements, « OmniChannel » (omnicanal), est une plateforme de communication conçue pour aider les entreprises à communiquer avec leurs clients via de multiples canaux de communication. En utilisant la plateforme OmniChannel de Monty Mobile, les clients disposeront d'un système dédié qui gère toutes leurs campagnes marketing.

Au deuxième trimestre 2022, Monty Mobile lancera également la fonctionnalité M2M avec eSim. Cette technologie innovante permet aux opérateurs de se connecter à des appareils à tout moment, n'importe où, en obtenant un contrôle total sur les appareils locaux poussant leur profil sur les appareils bénéficiant de forfaits de données spéciaux. Cette fonctionnalité offre une solution complète pour les MNO/MVNO permettant l'eSIM sur les appareils M2M/IoT tout en étant conforme aux spécifications et aux normes de sécurité de la GSMA.

Un autre lancement offert par la société est une application et un portail Web qui permettent aux utilisateurs finaux d'acheter eSim de n'importe où dans le monde. L'objectif de ce nouveau lancement est de fournir aux opérateurs le cadre approprié pour assurer une transformation transparente de la carte SIM à l'eSIM. Monty Mobile fournit une solution eSIM complète pour les MNO/MVNO qui permet l'eSIM sur les appareils grand public, offrant ainsi un parcours client plus pratique et sans tracas. Monty Mobile a également créé Flash Call Blocking, une solution anti-fraude pour protéger les revenus des opérateurs en bloquant tous les appels illégitimes et en évitant les fuites d'appels impayés.

Basée au Royaume-Uni avec 11 bureaux internationaux couvrant plus de 120 pays, Monty Mobile s'efforce de fournir la meilleure technologie innovante en étendant son portefeuille à une large gamme de solutions Fintech, de monétisation des données et de publicité mobile. La société est devenue un acteur régional clé dans le secteur des télécommunications, soutenant plus de 500 opérateurs mobiles et fournisseurs de services à travers le monde.

SOURCE Monty Mobile