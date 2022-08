Monument Bank et Persistent s'associent pour la création d'une nouvelle infrastructure bancaire numérique

Monument Bank tie parti de la technologie pour améliorer l'expérience de ses clients

PUNE, Inde et LONDRES, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- Monument Bank , la première néo-banque du Royaume-Uni axée sur les besoins d'environ 4,8 millions de clients aisés, s'est associée à Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) et (NSE: PERSISTENT), un fournisseur mondial de services d'ingénierie numérique, pour construire une plateforme bancaire numérique cloud sur mesure pour les services de prêt et de dépôt, afin de soutenir les opérations courantes de Monument. Les clients cibles de Monument sont généralement pressés par le temps et se sentent souvent mal desservis et sous-évalués par les autres fournisseurs de services bancaires. La mission de Monument est d'aider ses clients à prospérer et à optimiser leur temps en proposant des solutions intelligentes, efficaces et flexibles.

Persistent a participé à la conception et à la planification des systèmes technologiques de Monument et a par la suite aidé à construire l'architecture des systèmes sur mesure de la banque à l'aide d'une approche modulaire souple. Cette approche permet d'ajouter et d'échanger de nouveaux composants au fil du temps pour tirer parti des dernières innovations, ce qui permet à Monument de choisir et d'intégrer plusieurs technologies de composants de base sur SaaS.

Monument se consacre à offrir un service à la clientèle exceptionnel et de grande valeur, grâce à un ensemble de solutions technologiques innovantes, verticales et sur cloud. Persistent a joué un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs stratégiques de la banque en aidant à bâtir l'architecture de la banque qui combine des services avec une plateforme adaptable basée sur le cloud, y compris des composants pour fournir des services bancaires de base, des services de gestion de la relation client, des services de paiement, la lutte contre le blanchiment d'argent et la connaissance du client, le grand livre et les rapports réglementaires.

Monument se concentre sur le marché des clients aisés, qui comprend les professionnels, les entrepreneurs et les investisseurs immobiliers. Ayant reçu sa licence bancaire complète en novembre, Monument a rapidement lancé ses prêts à l'investissement immobilier et une première gamme de produits d'épargne utilisant des fonctionnalités intégrées avancées pour les interactions avec les clients. Elle continuera d'améliorer sa gamme de produits et de services pour répondre aux besoins changeants de ses clients fortunés.

John Saunders, directeur commercial de Monument Bank, a déclaré :

« L'ambition de Monument a toujours été de créer une institution financière importante pour le marché des clients aisés au Royaume-Uni, reconnaissant les opportunités futures pour mieux servir les besoins de ces clients dans d'autres juridictions. »

Steve Britain, directeur de l'exploitation chez Monument Bank :

« Devenir une banque était un défi de taille, mais nous avons été ravis d'y arriver pendant une pandémie. Cela demande un investissement important en temps et en argent et il n'était pas logique pour nous de nous lancer seuls dans cette aventure. Nous voulions un partenaire de solutions pour nous aider à donner vie à Monument et il était évident, lors de nos discussions avec l'équipe de Persistent, qu'ils avaient non seulement une très bonne compréhension de l'écosystème bancaire, mais qu'ils étaient prêts à construire un partenariat solide avec nous dès le départ. En conséquence, nous avons construit un écosystème et une plateforme intégrés qui non seulement soutiennent Monument, mais qui ont également le potentiel d'alimenter d'autres banques à l'avenir, et avec un partenaire comme Persistent, nous pouvons rapidement permettre cela. »

Jaideep Dhok, vice-président directeur et directeur général de la banque et des services financiers et assurances chez Persistent, a déclaré :

« Les clients d'aujourd'hui veulent une expérience simple et fluide. Un processus moderne, amélioré et automatisé joue un rôle crucial pour répondre à ces attentes. Les néo-banques telles que Monument peuvent proposer une offre personnalisée et spécialisée, offrant à leurs clients la flexibilité et les services dont ils ont besoin. Cependant, l'architecture requise pour offrir des expériences simples et transparentes est complexe, ce qui nécessite un partenaire de confiance pour aider à concevoir et à intégrer la technologie qui rend cela possible. Notre approche de la "mosaïque numérique" permet de proposer des solutions technologiques qui simplifient les processus et offrent de la flexibilité aux clients. Ainsi, Monument peut accélérer son développement et se concentrer sur la création d'une activité importante dans le domaine de la clientèle aisée. »

À propos de Monument

La société tire son nom du Monument, une commémoration mondialement reconnue du grand incendie de Londres et de la célébration de la reconstruction de la capitale. Il représente la fin de l'ère ancienne et la transition vers la modernité et l'avenir, les bâtiments en bois ayant été remplacés par des structures plus récentes et plus solides qui sont désormais synonymes de longévité et de sécurité pour la ville. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le Monument a également été construit pour servir de télescope géant afin de permettre un niveau de vision qui n'existait pas auparavant.

À propos de Persistent

Avec plus de 21 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

