Moody's améliore le score de notation ESG de FS

L'agence de notation maintient des performances robustes à avancées pour près de 80 % des critères analysés

SÃO PAULO, 23 mai 2022 /PRNewswire/ -- FS, le premier producteur d'éthanol à utiliser exclusivement du maïs comme matière première au Brésil, a vu son score de notation ESG passer de 58 à 62 dans le score de durabilité de Moody's.

Sur 80 % des éléments analysés, la société a obtenu des performances robustes et avancées, en mettant l'accent sur son degré d'engagement reflété dans ce que le document appelle « la mise en œuvre continue en tant que force motrice des performances de l'entreprise ».

FS émet des crédits de décarbonisation (CBIO) depuis 2020 et sa vision d'être le plus grand producteur de combustibles liquides à carbone négatif d'ici 2024 a été hautement évaluée en termes environnementaux.

Selon la notation de Moody's, FS a amélioré ses politiques de gouvernance par rapport aux dernières années et divulgue désormais ses émissions de GES liées à la consommation d'énergie tout en affichant une tendance positive (-11 %). La tendance de la consommation d'eau s'est également améliorée.

Daniel Lopes, vice-président des nouvelles activités et du développement durable chez FS, a déclaré : « Nous sommes fiers de continuer à faire évoluer nos normes ESG. Cette reconnaissance internationale est très importante pour nous, car nous nous situons maintenant dans le peloton de tête des 3 % en termes de notation ESG de Moody's », a-t-il déclaré.

Dans le domaine social, la classification a progressé, passant de 67 à 71 points, en raison des moyens importants qui ont été adoptés pour promouvoir le développement local, social et économique des communautés où FS opère.

Le document souligne également une plus grande visibilité, en plus d'engagements plus larges sur les sujets suivants : gestion de carrière, droits fondamentaux du travail, normes de travail dans la chaîne d'approvisionnement, corruption et le lobbying.

Selon le rapport, il y a eu des améliorations dans les domaines des ressources humaines, de l'environnement, du comportement des entreprises, de l'engagement communautaire et de la gouvernance d'entreprise.

Récemment, le Stichting and Green Fund (« &Green ») a conclu un partenariat avec FS, dans le but de renforcer la chaîne d'approvisionnement en maïs sans déforestation dans l'État du Mato Grosso, entraînant ainsi la transformation des pratiques d'utilisation des sols dans la région. Le fonds a versé une contribution de 30 millions de dollars pour accroître la production durable de biocarburants, d'électricité, d'aliments pour animaux et d'huile de maïs.

À propos de FS

FS est la première industrie d'éthanol au Brésil qui utilise le maïs dans l'intégralité de sa production. Aujourd'hui, avec deux unités, l'une à Lucas do Rio Verde et l'autre à Sorriso, dans le Mato Grosso, la société est capable de produire environ 1,5 milliard de litres d'éthanol par an. De plus, elle dispose également d'une technologie de pointe pour la fabrication de produits destinés à l'alimentation animale, connue sous l'acronyme DDG (Dried Distillers Grains pour « drêches de distillerie »), l'huile de maïs et la bioélectricité. La société a récemment annoncé la construction de sa troisième unité, située à Primavera do Leste (MT), avec un investissement estimé à 2,3 milliards de BRL, ce qui augmentera sa capacité totale à 2 milliards de litres d'éthanol/an.

FS donne la priorité au développement durable et investit constamment dans ce domaine. Afin de consolider le programme de développement durable et de renforcer ses engagements à long terme envers la société, elle a commencé à adopter un ensemble d'actions qu'elle a établies en six engagements à long terme (jusqu'en 2023), créé conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies (ONU) et à l'Accord de Paris. Dans le cadre de l'une de ces actions, elle étudie la mise en œuvre du système BECCS (bioénergie avec captage et stockage du carbone), ce qui pourrait en faire l'une des sociétés leader au monde et la première de RenovaBioa à avoir une empreinte carbone négative.

SOURCE FS Fueling Sustainability