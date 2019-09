Moody's publie une mise à jour de son avis de crédit sur l'Arabie saoudite (A1 avec une perspective stable)

RIYADH, Arabie saoudite, 29 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Moody's a publié un avis de crédit le 19 septembre et n'a pris aucune mesure sur la notation qui se maintient au niveau A1 avec une perspective stable. D'après l'agence, les risques pour le profil de crédit sont restés largement équilibrés.

Le rapport renforce la résilience de l'Arabie saoudite aux chocs et la durabilité de l'économie aux conditions géopolitiques dans la région. Moody's souligne la capacité du Royaume à répondre rapidement aux incidents qui ont entraîné une perturbation seulement temporaire, rassurant ainsi l'agence que l'attaque sur les installations pétrolières ne devraient pas avoir d'impact durable sur le profil de crédit du gouvernement. Le rapport remarque par ailleurs que le Royaume a accès à d'amples réserves financières (et à des réserves de pétrole brut stratégiques) pour amortir un déclin temporaire de la production pétrolière et atténuer une perte temporaire de recettes fiscales ou d'exportation. D'après Moody's, à 503 milliards USD (en juillet 2019), les réserves de change de l'Autorité monétaire d'Arabie saoudite – dont un tiers est constitué de dépôts du gouvernement – fournissent un tampon suffisant pour répondre aux chocs ou aux déficits fiscaux éventuels.

Dans le rapport, Moody's reconnait la mise en œuvre de réformes d'envergure dans le cadre de la Vision 2030.

Le ministère des Finances demeure engagé envers le programme de réforme qui améliorera encore plus la résilience de l'économie et commence à porter ses fruit. À cette fin, les taux de croissance du PIB au 1er trimestre 2019 étaient d'environ 1,7 % par rapport à 1,4 % au 1er trimestre 2018. D'autre part, le taux de croissance réel du secteur non pétrolier était de 2,1 %, poussé par la croissance du secteur privé de 2,3 % par rapport à 1,7 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le ministère des Finances a fait l'éloge du professionnalisme de Saudi Aramco dans sa réponse à l'attaque terroriste de ses deux raffineries de Khurais et Abqaiq le 14 septembre de cette année, où des plans d'urgence ont contribué à la reprise rapide des approvisionnements en pétrole. Le Royaume d'Arabie saoudite a également démontré sa capacité à continuer d'approvisionner les marchés pétroliers en moins de 48 heures après l'attaque des deux raffineries, renforçant ainsi sa capacité institutionnelle et son état de préparation en termes de réponse aux chocs. Saudi Aramco a également confirmé qu'elle est la société la plus fiable au monde.

