Moonbug conclut un partenariat stratégique avec Joyn pour lancer la première chaîne dédiée aux enfants de la plateforme

« Nous sommes ravis de nous associer à cette brillante plateforme. Nous sommes également impatients de développer ce partenariat et de voir jusqu'où nous pouvons le porter. Le lancement de la première chaîne dédiée aux enfants de Joyn et l'offre de certaines de nos émissions passionnantes et énormément populaires à Joyn n'est que le début », a déclaré Nicolas Eglau, directeur de la région EMEA chez Moonbug.

Les utilisateurs de Joyn peuvent accéder à la chaîne Moonbug Kids sur n'importe quel périphérique.

Plus de 500 épisodes des émissions favorites de Moonbug, y compris Little Baby Bum, ARPO, Go Buster, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, KiiYii et Playtime with Twinkle seront disponibles en streaming, et un contenu supplémentaire sera lancé plus tard dans l'année. Les émissions seront principalement disponibles en allemand avec quelques épisodes en anglais.

Katja Hofem, responsable marketing et clientèle et directrice générale chez Joyn, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Moonbug à bord. Ce nouveau partenariat de contenu nous permet d'ajouter des formats pour enfants encore plus porteurs de valeur à notre plateforme. Dans la conjoncture actuelle, en particulier, il très important pour nous d'offrir des divertissements préscolaires aux enfants. »

À propos de Moonbug

Moonbug est une société mondiale de divertissement primée qui propose des divertissements amusants aux valeurs positives destinés aux enfants. Moonbug acquiert, crée et distribue du contenu pour les enfants d'âge préscolaire. La société, l'un des plus grands propriétaires de PI numérique pour enfants au monde, a été cofondée par les vétérans des médias René Rechtman, PDG, et John Robson, directeur de l'exploitation, et ses bureaux principaux sont situés à Londres et à Los Angeles.

La PI de Moonbug comprend les sensations mondiales Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, Arpo et plus encore. Les programmes de Moonbug sont également disponibles sur des plateformes mondiales telles que YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky, Amazon Prime Video, ainsi que d'autres.

À propos de Joyn

Joyn GmbH, qui exerce ses activités depuis mai 2019, est dirigée par ses directeurs généraux Alexandar Vassilev, Katja Hofem et Dr. Jochen Cassel. Joyn GmbH est une plateforme de streaming de divertissement cross-canal. Offrant 60 chaînes de télévision gratuites retransmises en live stream ainsi qu'une médiathèque, Joyn regroupe le contenu des chaînes de télévision gratuites de ProSiebenSat.1 et Discovery, ainsi que 15 autres partenaires de contenu sur une seule plateforme et une seule application. Les utilisateurs peuvent lire le contenu gratuitement et sans enregistrement sur les appareils iOS et Android, et via n'importe quel navigateur et téléviseur intelligent. L'objectif est de créer une plateforme OTT allemande intégrale de contenu cross-canal. Le lancement de PLUS+ constitue une étape importante. L'offre haut de gamme comprend d'autres chaînes de télévision en direct en HD, des programmes originaux et un contenu exclusif, ainsi que les séries et les films les plus récents. Des fonctionnalités et un contenu supplémentaires seront ajoutés continuellement, y compris un contenu sportif exclusif.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1167229/Moonbug_Partners_with_Joyn.jpg

Related Links

https://www.moonbug.com



SOURCE Moonbug