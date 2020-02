Moonbug har præmiere på originalserien " Mia's Magic Playground" på NENT Groups Viaplay

Udvider indholdssamarbejdet med NENT Group i den nordiske region:

Tilføjer fem sæsoner af "Little Baby Bum" til Viaplay

LONDON, 27. februar 2020 /PRNewswire/ -- Moonbug er en verdensomspændende virksomhed, der udvikler og distribuerer sjovt og sikkert indhold til børn. I dag annoncerede de, at originalserien Mia's Magic Playground, en afstikker til hovedfortællingen i Little Baby Bum, nu er tilgængelig på Viaplay, streamingservicen fra Nordic Entertainment Group (NENT Group).

Første sæson, der havde præmiere 21. februar 2020, følger den populære karakter Mia fra Little Baby Bum og hendes to bedste venner, Oskar og Tillie, gennem deres verden med leg. Hvert afsnit er syv minutter langt og har et publikum i aldersgruppen fire til seks år, som sin målgruppe. Showet kan nu ses på hvert af de nordiske sprog, og animationerne blev lavet lokalt for at give karaktererne en unik nordisk fornemmelse.

Derudover har Moonbug gjort fem sæsoner af deres populære serie Little Baby Bum på Viaplay. Derfor kan børn og familier i Danmark, Norge, Sverige og Finland nu glæde sig over 301 sjove, interaktive børnerim, der fremmer sociale evner og stimulerer ordforråd og hukommelse, alt samme på det lokale sprog.

"Vi er beærede over at udvide vores indhold til den nordiske region gennem vores strategiske samarbejde med NENT Group om deres streamingtjeneste Viaplay", udtaler Nicolas Eglau, chef for EMEA hos Moonbug. "Det er vigtigt, at børn føler, at de kan vokse op med vores brand, og vi er begejstrede over at give Mias historie live gennem de to programmer."

"Mia og vennerne fra Little Baby Bum er blandt de hurtigst genkendelige karakterer for en hel generation af yngre seere i hele verden. Vi henter dette verdensomspændende fænomen til Viaplay og gør det mere tilgængeligt med produktioner til hver af de nordiske sprog. Alt sammen i samarbejde med Moonbugs førende lokale animationsstudie for at sikre en nordisk følelse. Børn vokser op med streaming, og lige som NENT Groups andre børneserier kommer Mia's Magic Playground til at tilbyde en fantastisk kombination af underholdning og uddannelse", siger Filippa Wallestam, NENT Group EVP og chief content officer, i en NENT Group-pressemeddelelse 14. oktober 2019.

Moonbug vil påbegynde global distribution af Mia's Magic Playground, så nye publikummer kan lade sig rive med af denne fantasifulde og legende verden.

Få flere oplysninger om Moonbug på https://www.moonbug.com/.

Om Moonbug

Moonbug er en prisvindende, verdensomspændende underholdningsvirksomhed, der leverer sjovt og sikkert indhold til børn. Moonbug opkøber, skaber og distribuerer indhold til børn før skolealderen. Virksomheden, der er blandt de største ejere af intellektuel ejendom til børn i verden, blevet i fællesskab stiftet af veteranerne René Rechtman, CEO, og John Robson, COO, med hovedkontorer i London og Los Angeles.

Moonbugs intellektuelle ejendom omfatter de verdensomspændende sensationer Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage og mange flere. Moonbugs programmer kan ses på verdensomspændende platforme som YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky, Amazon Prime Video og mange flere.

Om NENT Group

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) er den nordiske regions førende udbyder af underholdning. Vi underholder millioner af folk hver dag med vores streamingtjenester, TV-kanaler og radiostationer, og vores produktionsselskaber skaber indhold, der opleves over hele verden. Vi gør livet mere underholdende ved at fortælle historier, der rører ved noget i vores liv og udvider horisonterne – fra livesport, film og serier til musik og originalprogrammer. Hovedkvarter i Stockholm, NENT Group er børsnoteret på Nasdaq Stockholm ("NENT A" og "NENT B").

