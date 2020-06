Moonbug lanza el canal Kids en Sky Kids

10 de sus marcas más populares están ya disponibles, libres de anuncios, en plataformas Sky

LONDRES, 16 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Moonbug, una compañía de ocio global que desarrolla y distribuye contenido basado en valores para niños, ha anunciado hoy el lanzamiento del canal Moonbug en Sky Kids, parte de Sky, la compañía de medios y ocio líder en Europa. A partir de hoy, las familias en el Reino Unido e Irlanda con Sku pueden accede al contenido infantil más popular de Moonbug, sin anuncios, a través del nuevo canal VOD, incluyendo la sensación mundial Little Baby Bum, Go Buster, Playtime with Twinkle, Digley and Dazey, Dr Poppy's Pet Rescue, T-Rex Ranch, Gecko's Garage, The Sharksons, Supa Strikas y la primera serie original de Moonbug, Mia's Magic Playground.