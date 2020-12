Moore Bahamas Foundation llega a $1 millón en ayudas para Dorian

Moore Bahamas se ha unido también con aliados locales como Lend A Hand Bahamas, organización de servicio comunitario en las áreas urbanas deprimidas, para adelantar capacitaciones en nuevas habilidades laborales en New Providence. Las capacitaciones se enfocan en diversificar las habilidades de los alumnos para que puedan optar por empleos por fuera de mercado de turismo tan impactado en la actualidad.

"El turismo siempre será fundamental para la economía de las Bahamas, pero tanto Dorian como la pandemia de coronavirus han evidenciado que un futuro económico resiliente depende de que la siguiente generación de bahameños se prepare para explotar nuevas industrias que dependan menos de los visitantes extranjeros", indicó Lucas Metropulus, director de Lend a Hand. "Este generoso aporte de Moore Bahamas lanza un programa de emprendimiento para formar jóvenes talentosos en temas que van desde diseño web y gráfico hasta agricultura acuapónica y protocolo de centros de llamadas".

En un esfuerzo por fortalecer la capacidad de recuperación ambiental frente a tormentas futuras y trabajando hombro a hombro con aliados como Bahamas National Trust, Friends of the Environment y diferentes guías locales de pesca, Bonefish & Tarpon Trust (BTT) replantará bosques de mangle en Grand Bahama y Abaco. El huracán Dorian destruyó cerca del 74 % de los manglares en Grand Bahama y 40 % en Abaco.

Además de este, otros programas también estarán trabajando para desarrollar la capacidad de recuperación a largo plazo en la isla, con enfoques en energías renovables y sistemas sostenibles de alimentación. En alianza con el gobierno bahameño, el Rocky Mountain Institute busca desarrollar planes para crear una "red verde" de paneles solares en East End Grand Bahama. ADRA Bahamas proporcionará equipos para la agricultura acuapónica a varios agricultores de Grand Bahama que perdieron todas sus herramientas debido a Dorian, al igual que kits y capacitación para hacer cultivos en casa e invernaderos comunitarios para más de 700 hogares. SPB Bahamas, que está enfocado en seguir la reconstrucción de hogares, recibió una donación con contrapartida para solarizar una porción de infraestructura crítica en la isla.

"Trabajar con las personas de las Bahamas este año ha puesto en relieve su increíble capacidad de recuperación frente al huracán Dorian y ahora ante una pandemia global", expresó el Sr. Bacon, presidente de Moore Charitable Foundation y Moore Bahamas, su filial local. "La humanidad y pasión de nuestros aliados organizacionales locales es inspiradora. Nos llena de orgullo poder apoyar sus esfuerzos para aliviar las tensiones económicas acumuladas de este año y seguir comprometidos con potenciar el crecimiento y la recuperación en las Bahamas".

Los beneficiarios del fondo adicional de ayudas para Dorian incluyen Town Advancement Association de Bain Grant, Friends of the Environment (Abaco), Grand Bahama Food Task Force del gobierno, Grand Bahama Rotary Disaster Relief Committee, Ranfurly Homes for Children y Waterkeeper Bahamas. Un listado completo de los fondos de auxilio y recuperación del huracán Dorian aportados por Moore Bahamas como parte de su compromiso de $1 millón, se puede consultar aquí.

