MORE Health lance une auto-évaluation pour le Coronavirus COVID-19

SAN MATEO, Californie, 24 mars 2020 /PRNewswire/ -- Le 24 mars 2020, MORE Health, une société de télémédecine transfrontalière basée dans la Silicon Valley, a lancé son outil d'auto-évaluation de premier plan, disponible gratuitement pour le COVID-19 en six langues, sur covid19.morehealth.com.

L'auto-évaluation MORE COVID-19 a été mise au point conjointement par une équipe d'experts en maladies infectieuses américains et internationaux, parmi lesquels le Dr Gary Schoolnik, ancien responsable des maladies infectieuses à Stanford Hospital et professeur de médecine à Stanford University, et la professeure Wang Yan, directrice adjointe au département des maladies infectieuses du premier hôpital de l'Université de Pékin. Le Dr Schoolnik s'est longtemps consacré à la recherche et au traitement des maladies infectieuses aux États-Unis et à travers le monde et il traite actuellement des patients atteints du COVID-19 aux États-Unis. Pendant plus de vingt ans, la professeure Wang Yang s'est spécialisée dans la pratique des maladies infectieuses cliniques ; elle possède une expérience directe dans le traitement des patients atteints de COVID-19 et dans l'assistance à distance au personnel médical de Wuhan (province du Hubei), souffrant de graves infections dues au COVID-19.

L'auto-évaluation peut aider l'utilisateur à décider s'il devrait rester chez lui pendant son rétablissement ou se rendre dans un endroit de test désigné ; elle peut permettre aux utilisateurs de décider s'ils doivent appeler les secours ou contacter leur médecin traitant en cas de besoin. L'outil proposé par MORE Health peut réduire l'anxiété et la panique chez la plupart des personnes pour qui le test n'est pas nécessaire ; il permet de dépister un grand nombre de personnes susceptibles d'être contaminées, de réduire la charge des systèmes de soins de santé et d'identifier rapidement les patients à haut risque.

Pour en élargir l'accès, MORE Health offre gratuitement cette auto-évaluation à tous les utilisateurs et hôpitaux à travers le monde, pour les aider à adapter leur propre système hiérarchique de diagnostic et de traitement. Le site Web ne comprend pas de publicité et ne recueille pas de données personnelles.

À propos de MORE Health

Bien avant le début de l'épidémie, MORE Health apportait son aide aux médecins chinois en leur permettant d'utiliser sa plateforme pour consulter les meilleurs médecins des meilleurs hôpitaux américains. Au fil du temps, MORE Health a perfectionné sa plateforme grâce à l'expérience pratique obtenue par des cas et des améliorations technologiques. MORE Health est désormais le principal chef de file dans le domaine de la télémédecine transfrontalière. Il possède également de solides capacités de diagnostic fondé sur l'intelligence artificielle et a mis au point des programmes de diagnostic par intelligence artificielle pour les patients atteints de cancer du poumon. Vous en saurez plus en consultant le site www.morehealth.com et vous pouvez nous contacter à l'adresse [email protected].

