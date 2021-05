More4 apps déploie de nouveaux modules, des mises à jour de sa boîte à outils Oracle ERP Cloud

Les nouveaux modules de la boîte à outils permettent aux utilisateurs d'Oracle ERP de créer des processus opérationnels plus efficaces autour de la saisie des données tout en conservant la propriété des données.

« Dès que More4apps a annoncé que nous élaborions ERP Cloud, nous avons eu des clients qui ont sollicité nos produits. La vitesse de chargement des données est vitale, et une solution à la fois entièrement prise en charge et disponible sur le marché a du sens pour de nombreux leaders informatiques, pour qui le temps c'est de l'argent ».

« Plus que jamais, les clients ont besoin d'outils conviviaux qui sont entièrement pris en charge et fonctionnent parfaitement. Ils ne peuvent tout simplement plus se permettre d'avoir des équipes informatiques accaparées par le développement personnalisé autour d'Oracle », déclare John O'Keefe, directeur général de More4apps.

Le partenaire de longue date d'Oracle Gold a lancé l'an dernier le premier de ses modules de boîte à outils ERP pour le cloud. À la suite de tests rigoureux effectués par les premiers utilisateurs et d'une augmentation de la demande des clients, More4apps a élargi le module d'approvisionnement pour prendre en charge les demandes d'achat et gérer les fonctions de fermeture et d'annulation des bons de commande.

La tranche des nouveaux produits a commencé par les factures des comptes créditeurs (comptes fournisseurs) et les projets (plus précisément les projets financiers), qui ont été publiés en avril 2021. En juin 2021, la définition du produit ajoutera un quatrième module - englobant les éléments et les structures de la nomenclature.

Saisie et chargement de données personnalisés pour ERP Cloud

Pour les utilisateurs d'Oracle ERP Cloud, les options de chargement des données dans le système sont limitées aux formulaires manuels qui permettent d'entrer une seule ligne de données à la fois et nécessitent une tabulation par l'intermédiaire de nombreux écrans. Oracle a fourni des outils de chargement de données plus conviviaux qui offrent une certaine amélioration du processus manuel, mais qui demeurent encombrants et ne permettent toujours pas la pré-validation des données avant le téléchargement.

D'autres solutions Oracle sont disponibles pour les sociétés plus importantes. Pourtant, même ces outils ont des capacités limitées et nécessitent des ressources de développement internes pour la construction et la maintenance continue, les mises à jour et les correctifs chaque fois que l'ERP hébergé dans le cloud est mis à jour.

La solution More4apps est une interface Excel axée sur l'utilisateur pour Oracle ERP Cloud. Chaque module relie les colonnes d'une feuille de calcul aux champs de données de l'ERP et, surtout, offre la possibilité de valider les données avant leur téléchargement.

Les modules comprennent des fonctions ou des intégrateurs alignés sur les processus d'Oracle, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent apprendre le système rapidement et facilement avec une formation minimale. Par exemple, les tests initiaux des utilisateurs ont permis de réaliser des économies de temps de plus de 90 % pour une tâche de chargement de bon de commande.

« Les sociétés utilisant la boîte à outils More4apps avec Oracle ERP peuvent s'attendre à des économies de temps et de coûts importantes, libérant le personnel clé pour les activités commerciales essentielles », a déclaré John O'Keefe.

Découvrez comment More4apps aide les utilisateurs d'ERP Cloud à créer de meilleurs processus commerciaux ici : https://more4apps.com/products/erp-cloud-toolbox/

À propos de More4apps

Créée en 2000, l'entreprise More4apps a été formée par un groupe de consultants Oracle à Hamilton, en Nouvelle-Zélande. En tant que fournisseur de logiciels spécialisés pour les utilisateurs finaux et les développeurs, l'objectif principal des produits More4apps est de permettre aux utilisateurs d'Oracle e-Business Suite de gagner du temps et de l'argent en utilisant Excel comme interface pour le système de planification des ressources d'entreprise (ERP) d'Oracle.

More4apps est actuellement au service de plus de 30 000 utilisateurs d'Oracle au sein de près de 400 sociétés dans plus de 38 pays.

Site Web : https://more4apps.com/

Liens connexes :

1. Présentation de la boîte à outils ERP Cloud par More4apps :

https://more4apps.com/products/erp-cloud-toolbox/

2. Gérer le coût RÉEL des achats dans Oracle ERP Cloud :

https://more4apps.com/products/erp-cloud-toolbox/procurement-module/

3. Découvrez comment simplifier le traitement des comptes fournisseurs :

https://more4apps.com/products/erp-cloud-toolbox/finance-module/

4. Qui est More4apps :

https://more4apps.com/company/

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1512626/Video2.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1512578/ERP_Cloud_Toolbox_on_screen.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1512579/ERP_Cloud_Toolbox_user__2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1512580/Critical_Comparison.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1512581/ERP_Cloud_Toolbox_Mock_up.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1512582/More4Apps_Logo.jpg

Related Links

https://more4apps.com/



SOURCE More4apps