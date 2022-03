Morphean: Anstieg flexibler Arbeitszeiten in der Sicherheitsbranche führt zu einer Umstellung auf Automatisierung und KI

Der neue Morphean-Leitfaden untersucht die physische Sicherheit in der Cloud und ihre Vorteile, um das sich entwickelnde flexible Arbeitsmodell zu unterstützen, und was das für den Sicherheitsexperten bedeutet.

FREIBURG, Schweiz, 1. März 2022 /PRNewswire/ -- Morphean, ein führendes Unternehmen im Bereich Security-as-a-Service und Cloud-Analytics, hat ein neues Whitepaper angekündigt, das die Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit der zunehmenden Verbreitung des flexiblen Arbeitsmodells untersucht. Im Zuge ihrer Anpassung an die Post-Covid-Ära bieten die Unternehmen ihren Mitarbeitern mehr Freiheit in Bezug darauf, wann und wo sie arbeiten. Sicherheitsexperten müssen darauf entsprechend reagieren und mit fließenderen Arbeitsmodellen Schritt halten.

Mit der zunehmenden Nachfrage nach Flexibilität werden die Überwachung und der Schutz von Räumlichkeiten und Menschen immer komplexer, was zu einer größeren Abhängigkeit von Technologie, Automatisierung und KI führt. Das Paper hebt die Möglichkeiten für den Experten für physische Sicherheit hervor, der durch Videoüberwachung als Service (VSaaS) und Zutrittskontrolle als Service (ACaaS) aussagekräftige Geschäfts- und Sicherheitseinblicke gewinnen möchte.

Laden Sie das Whitepaper herunter , um mehr über physische Cloud-Sicherheit für flexibles Arbeiten zu erfahren

Nicht nur Gebäude-, Personal-, Sicherheits- und Büroleiter müssen sich an das regelmäßige Kommen und Gehen von Mitarbeitern anpassen. Es gibt auch einen spürbaren Aufschwung bei so genannten Co-Working-Flächen, einer dritten Dimension, die zwischen dem Büro und dem Homeoffice angesiedelt ist und im vergangenen Jahr einen Anstieg von 158 % an Neueröffnungen verzeichnet hat. Da die Gesundheitssicherheit ein zentrales Anliegen ist, sind es zunehmend cloudbasierte physische Sicherheitssysteme, die wichtige Erkenntnisse zur Unterstützung der Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von Informationen aus Überwachungsdaten freisetzen.

Martyn Ryder, VP für Vertrieb und Marketing, erklärte: „COVID-19 hat die Arbeitswelt verändert und neue Möglichkeiten eröffnet. Die Schaffung sicherer und effizienter Büroräume beruht auf Informationen über die aktuelle Nutzung. Durch den Einsatz von Zugangskontroll- und Videoüberwachungsdaten können Verhaltensweisen und Nutzungsmuster analysiert und die notwendigen Änderungen umgesetzt werden. Der Sicherheitsprofi hat hier eine große Chance, ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu unterstützen."

VSaaS und ACaaS sind On-Demand-Lösungen, die auf dem Sicherheitsmarkt völlig neu sind. Eine unabhängige Umfrage unter 1000 IT-Entscheidungsträgern, die von Morphean durchgeführt wurde, hat ergeben, dass die Nachfrage nach solchen Lösungen in ganz Europa hoch ist. Von jenen, die VSaaS und ACaaS in Betracht zogen, erwarteten 79 % die Einführung dieser Lösungen innerhalb von 12 Monaten. Allein für den VSaaS-Markt wird ein enormes Wachstum erwartet, das bis 2025 bei einer jährlichen Wachstumsrate von 16,0 % auf voraussichtlich 4,7 Milliarden USD ansteigen wird.



