Morpheus Labs a aidé PwC à développer une application de conformité intelligente pour que le personnel puisse se consacrer à des tâches de plus grande valeur

Un nombre croissant d'organismes de réglementation et de RegTechs utilisent la technologie afin d'améliorer l'efficience et l'efficacité de la surveillance et d'optimiser la conformité. Morpheus Labs a développé Smart Compliance pour aider PwC Singapore à automatiser les processus de gestion de la conformité réglementaire, ainsi que les processus de surveillance de la conformité. Avec Smart Compliance, la gestion de la conformité est effectuée avec une précision et une uniformité rigoureuses, dans le respect des règles et les réglementations en vigueur. Morpheus Labs a fourni une solution combinée et complète, de haut niveau, mettant rapidement à disposition des solutions de conformité intelligente pour continuer à façonner l'industrie des RegTech et transformer l'organisation des risques et de la conformité.

À propos de Morpheus Labs

Morpheus Labs est un fournisseur de services BPaaS (Blockchain-Platform-As-A-Service) qui propose des outils indispensables, une infrastructure, divers protocoles de consensus de chaînes de blocs et des références de cas d'utilisation de chaînes de blocs pour les entreprises et les développeurs afin qu'ils développent, mettent à l'essai et gèrent leurs propres applications sans effort, pour un coût minime et en un temps très court. Dotée des capacités nécessaires, la plateforme propose une multitude de solutions intuitives qui permettent aux développeurs et aux entreprises d'élaborer des solutions efficaces, adaptées à des utilisations diverses et variées.

De la démonstration de faisabilité (POC) et des projets pilotes pour les solutions de chaînes de blocs aux applications d'entreprise à grande échelle pour améliorer et automatiser les processus commerciaux, Morpheus Labs aide les entreprises à évoluer vers la transformation et l'innovation numériques en fournissant des services de consultation et de mise en œuvre en matière de numérisation, d'automatisation des processus et d'innovation technologique, principalement dans les domaines de la chaîne de blocs, de l'APR et des technologies liées à l'Internet des objets.

https://morpheuslabs.io

Suivez-nous :

Twitter : @morpheuslabs_io

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/27162662/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1249994/Smart_Compliance_a_regulatory_compliance_automation_tool_Robotic_Automation_Process.jpg

Related Links

https://morpheuslabs.io



SOURCE Morpheus Labs