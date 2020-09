Morpheus Labs unterstützte PwC bei der Entwicklung einer Smart-Compliance-Anwendung, die Mitarbeitern hilft, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren

Über Morpheus Labs

Morpheus Labs ist ein Blockchain-Platform-As-A-Service- (BPaaS-) Anbieter von unternehmenskritischen Tools, Infrastruktur, mehreren Blockchain-Protokollen und Blockchain-Anwendungsfall-Referenzen für Unternehmen und Entwickler, um mit minimalen Kosten und Zeitaufwand ohne Weiteres eigene Anwendungen bauen, erproben und verwalten zu können. Die Plattform ist mit relevanten Funktionen ausgestattet und bietet eine Vielzahl intuitiver Lösungen, die es Entwicklern wie Unternehmen ermöglichen, sie zur Erstellung effektiver Lösungen für unterschiedliche Anwendungsfälle zu nutzen.

Von Proof-of-Concept- (POC-) und Pilotprojekten für Blockchain-Lösungen bis hin zu großangelegten Unternehmensanwendungen zur Verbesserung und Automatisierung von Geschäftsprozessen – Morpheus Labs steht Unternehmen auf dem Weg zur digitalen Transformation und Innovation mit Beratungs- und Implementierungsdiensten in Digitalisierung, Prozessautomatisierung und Technologieinnovation – in erster Linie für Technologien in Verbindung mit Blockchain, RPA und IdD – zur Seite.

https://morpheuslabs.io

