MOS MOSH und Polygiene entwickeln das perfekte, geruchsfreie Herrenhemd

STOCKHOLM, 2. März 2021 /PRNewswire/ -- Die Modemarke MOS MOSH bringt jetzt mit Hemden und T-Shirts für modebewusste aktive Männer ihre Herrenkollektion MOS MOSH Gallery auf den Markt. Die Frühjahrskollektion 2021 ist seit Februar erhältlich und bietet trendige Designs mit Mehrwert: durch die sich ergänzenden Stays Fresh-Technologien Polygiene OdorCrunch und BioStatic. Bringt man die überzeugenden Funktionen von Sportbekleidung in die Alltagsmode, entsteht ein geruchsfreies Hemd oder T-Shirt, das auch nach einem langen Arbeitstag noch frisch bleibt.

"Hier haben wir eine Marke, die auf dieselbe Vision von Nachhaltigkeit setzt wie wir: Wir wollen ändern, wie Kleidung wahrgenommen wird - vom kurz- zum langlebigen Gebrauchsgut. Bei MOS MOSH erkennt man den Mehrwert unserer Technologien und das Potenzial, bei der eigenen Zielgruppe Interesse und Absatz zu steigern. MOS MOSH setzt außerdem als eine der ersten Marken auf unsere beiden sich ergänzenden Funktionen, nämlich sowohl geruchsbildende Mikroben als auch Körper- und Umgebungsgerüche zu stoppen. Die Herrenkollektion der Marke steht noch ganz am Anfang, aber wir sehen für die Zukunft großes Potenzial und freuen uns sehr über die gemeinsame Zusammenarbeit", so Ulrika Björk, CEO Polygiene.

"Wir haben uns für Polygiene entschieden, weil seine Stays Fresh- und OdorCrunch-Technologien für Männer, die viel unterwegs sind, echte Problemlöser darstellen. Außerdem finden wir die Kombination aus Mode und Technologie äußerst spannend, denn wir stellen Bekleidung her, die alltagstauglich, aber trotzdem elegant sein soll. Die meisten von uns kennen das: Nach einem langen Arbeitstag fühlt sich das Hemd verschwitzt an. Durch die Geruchsbindung bleiben Hemden oder T-Shirts den ganzen Tag lang frisch - so fühlt man sich angenehm und sicher. MOS MOSH Gallery kombiniert Technologie, erstklassige Stoffe und stilvolles Design zu den wohl besten T-Shirts und Hemden, die auf dem Markt erhältlich sind. Der Leitsatz "Länger tragen, weniger waschen" ist wirklich leicht verständlich und drückt im Wesentlichen aus, was an den Produkten so besonders ist", so Mads Gyldendal Fogh, Designer bei MOS MOSH Gallery.

MOS MOSH, gegründet 2010 von Kim Hyldahl, ist auf Premium-Jeans und -Hosen für Damen spezialisiert. Die Herrenkollektion kam 2020 auf den Markt. Erfolgsrezept der Marke ist die Kombination aus Premiumqualität und ausgezeichneter Passform mit geschmackvollen Details, durch die sich die Jeans und Hosen von der Masse abheben. Inzwischen ist das Unternehmen in ganz Europa aktiv, größter Markt ist Deutschland.

Über Polygiene

Als weltweit führender Anbieter für Technologien für dauerhafte Frische wollen wir ändern, wie Produkte wahrgenommen werden - vom kurz- zum langlebigen Gebrauchsgut. Wir behandeln Bekleidung, Accessoires, Heimtextilien und Stoffe für dauerhafte Frische, damit weniger gewaschen werden muss und Kleider und Produkte länger halten. Über 200 Premiummarken auf der ganzen Welt haben sich für ihre Produkte für die Marke Polygiene entschieden. Mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Addmaster Holdings Limited haben wir nun die Möglichkeit, Lösungen für weiche und harte Oberflächen anzubieten. Polygiene ist an der Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden, notiert. Weitere Informationen: www.polygiene.com.

Die Erik Penser Bank AB ist Certified Adviser. Telefon: +46 8- 463 83 00, E-Mail: [email protected].

