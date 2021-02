Mosa Meat conclut un cycle d'investissement de 85 millions de dollars dans le cadre de la série B

MAASTRICHT, Pays-Bas, 23 février 2021 /PRNewswire/ -- Mosa Meat, la société européenne de technologie alimentaire qui a introduit le premier hamburger de bœuf cultivé au monde en 2013, a annoncé la troisième et dernière clôture de son financement de série B. Cette troisième clôture de 10 millions de dollars porte à 85 millions de dollars le total des fonds collectés lors de cette ronde.

Parmi les investisseurs de cette dernière clôture figurent des investisseurs nouveaux et existants comme Nutreco, un leader mondial de la nutrition animale et des aliments pour animaux aquatiques, et Jitse Groen, PDG de Just Eat Takeaway.com. Ce financement réunit des investisseurs mondiaux de premier plan possédant une mine de connaissances qui aideront Mosa Meat à augmenter la production de viande bovine réelle de manière durable et sûre.

« Nous sommes ravis d'étendre notre collaboration avec les partenaires existants et d'accueillir de nouveaux partenaires dans ce cycle », a déclaré Maarten Bosch, PDG de Mosa Meat. « La clôture du financement de la série B nous rapproche un peu plus de notre mission qui est de développer une manière plus propre et plus saine de faire de la vraie viande de bœuf. Nos partenaires apportent d'immenses capacités et compétences stratégiques, et partagent notre ferme engagement à accroître la durabilité de notre système alimentaire mondial ».

Mosa Meat utilisera les fonds pour agrandir son installation de production pilote actuelle à son siège de Maastricht, développer une ligne de production de taille industrielle, agrandir son équipe et présenter aux consommateurs un délicieux bœuf cultivé.

Rob Koremans, PDG de Nutreco, déclare : « Je suis ravi que Mosa Meat ait franchi une nouvelle étape vers la production de vraie viande à grande échelle. Nutreco s'investit dans sa mission d'alimentation du futur, qui nécessitera la production de protéines à partir de méthodes traditionnelles et alternatives de production de protéines. Notre partenariat avec Mosa Meat est un élément important de notre stratégie pour aider à répondre à la demande croissante de protéines de haute qualité. »

Le financement de série B est dirigé par Blue Horizon Ventures, fonds de technologie alimentaire, basé au Luxembourg. Ce dernier vise le soutien et la promotion d'un impact global positif sur l'environnement, la santé humaine et le bien-être des animaux. Mosa Meat accueille ce solide groupe d'investisseurs qui s'alignent sur leur mission après le succès de son financement de série A en 2018, qui était dirigé par M Ventures et Bell Food Group.

À PROPOS DE MOSA MEAT

Mosa Meat est une société de technologie alimentaire basée en Hollande pionnière dans la production d'un vrai bœuf écologique et agréable. L'équipe a introduit le premier hamburger de bœuf cultivé au monde en 2013, en le cultivant directement à partir de cellules de vache. Créé en 2016, Mosa Meat met actuellement à l'échelle la production du même bœuf apprécié par les consommateurs. Ce dernier est plus respectueux des animaux, meilleur pour l'environnement et plus sain pour l'alimentation. Mosa Meat est une équipe de spécialistes diversifiée et croissante qui se consacre à la résolution des problèmes alimentaires, et est unie dans sa mission visant à remodeler fondamentalement le système alimentaire mondial.

www.mosameat.com .

À PROPOS DE BLUE HORIZON VENTURES

Blue Horizon Ventures a été fondé en 2018 par les entrepreneurs et investisseurs en série Roger Lienhard et Michael Kleindl avec 183 millions d'euros d'actifs sous gestion. Le fonds vise à soutenir le mouvement vers un système alimentaire plus durable grâce à l'innovation, la technologie et l'esprit d'entreprise. Il met un accent particulier sur la viande cultivée à base de plantes, la biologie synthétique et la durabilité. La mission sous-jacente du fonds est de créer un impact global positif sur l'environnement, la santé humaine et le bien-être des animaux. L'une de ses exigences est que toutes les sociétés de son portefeuille contribuent aux objectifs de développement durable 2030 fixés par l'Assemblée générale des Nations unies.

www.bluehorizonventures.com .

À PROPOS DE NUTRECO

Chaque jour, les 12 100 employés dévoués de Nutreco dans plus de 37 pays à travers le monde s'efforcent sans relâche de remplir notre mission, « Feeding the Future » (nourrir le futur), d'une manière qui garantit que la durabilité est au cœur de toutes nos activités. Nos solutions vont au-delà de la nutrition - nous fournissons les meilleurs conseils et technologies pour aider nos clients à produire plus de nourriture, de manière durable, pour nourrir notre population croissante. Fort de plus de 100 ans d'expérience, Nutreco est un leader mondial dans le domaine de la nutrition animale grâce à sa division Trouw Nutrition, et dans celui de l'alimentation aquatique grâce à sa division Skretting. Notre équipe NuFrontiers travaille à identifier, développer et investir dans les innovations de la prochaine génération tout au long de la chaîne de valeur. En 2019, Nutreco a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,4 milliards d'euros. La société est une filiale de SHV Holdings N.V., une multinationale familiale dont le chiffre d'affaires net s'élève à 19,2 milliards d'euros en 2019.

nutreco.com

