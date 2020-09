Mosa Meat obtient un financement de série B pour se préparer à la production de viande cultivée à grande échelle

MAASTRICHT, Hollande, 25 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Mosa Meat, la société de technologie alimentaire européenne qui a produit le premier hamburger à la viande de bœuf cultivée en 2013, annonce le premier financement de 55 millions de dollars qui compte pour la première partie d'un important financement de série B.

Mosa Meat utilisera les fonds pour agrandir ses infrastructures de production pilotes actuelles à Maastricht, développer une ligne de production industrielle, agrandir son équipe et présenter aux consommateurs une délicieuse viande de bœuf cultivé. Bien qu'aucune date n'ait été annoncée pour une présentation aux consommateurs, la société travaillera avec les organismes de régulation pour démontrer la sécurité du bœuf cultivé, afin d'obtenir l'agrément pour servir les consommateurs européens qui ont soif de changement.

Le financement de série B est dirigé par Blue Horizon Ventures, fonds de technologie alimentaire, basé au Luxembourg. Ce dernier vise le soutien et la promotion d'un impact global positif sur l'environnement, la santé humaine et le bien-être des animaux. Dr. Regina Hecker rejoint l'équipe avec un accent particulier sur la science, la mise à niveau et la réglementation. Ils sont rejoints par d'autres investisseurs et conseillers pour la mission.

Mosa Meat qui compte actuellement 50 scientifiques, ingénieurs et amoureux de la gastronomie dans son équipe, a atteint les étapes techniques critiques en 2019 et 2020, notamment le coût de réduction 88x dans le coût moyen de croissance et Élimination du sérum fœtal bovin le processus de production.

« Nous somme très heureux d'accueillir nos nouveaux partenaires et de voir les partenaires existants continuer l'aventure ensemble » a déclaré Maarten Bosch, Directrice générale de Mosa Meat. « Avec leur appui et leurs aptitudes, nous avons l'opportunité de passer aux étapes concrètes suivantes pour mettre la production à l'échelle, évoluer vers une façon plus écologique, agréable de fabriquer du vrai bœuf, et de renforcer la résilience, la durabilité et la sécurité de notre système alimentaire mondial ».

« Nous sommes ravis de nous joindre à Mosa Meat en tant que principal investisseur dans ce cycle », a déclaré le Dr Regina Hecker, partenaire de Blue Horizon Ventures. « Après un examen approfondi de sa technologie et de son équipe, nous sommes convaincus que Mosa Meat est très bien placée pour être le pionnier de la mise à l'échelle de la viande de culture ».

Ce cycle de financement fait suite à un cycle de série A réussi en 2018 et qui comprenait des investissements par M Ventures, Bell Food Group, Nutreco et Lowercarbon Capital.

A PROPOS DE MOSA MEAT

Mosa Meat est une société de technologie alimentaire basée en Hollande pionnière dans la production d'un vrai bœuf écologique et agréable. Les fondateurs de Mosa Meat, Mark Post et Peter Verstrate, ont fabriqué le premier hamburger de bœuf cultivé à partir de cellules de vache naturelles en 2013. Créé en 2016, Mosa Meat met actuellement à l'échelle la production du même bœuf apprécié par les consommateurs. Ce dernier est plus respectueux des animaux, meilleur pour l'environnement et plus sain pour l'alimentation. C'est équipe de spécialistes diversifiée et croissante qui se consacre à la résolution des problèmes alimentaires, est unie dans sa mission visant à remodeler fondamentalement le système alimentaire mondial. Pour en savoir plus, suivez le lien www.mosameat.com .

A PROPOS DE BLUE HORIZON VENTURES

Blue Horizon Ventures a été fondé en 2018 par des entrepreneurs et investisseurs en série, Roger Lienhard et Michael Kleindl, qui gèrent des avoirs d'un montant de 150 millions d'Euros. Le fonds vise à soutenir le mouvement vers un système alimentaire plus durable grâce à l'innovation, la technologie et l'esprit d'entreprise. Il met un accent particulier sur la viande cultivée à base de plantes, la biologie synthétique et la durabilité. La mission sous-jacente du fonds est de créer un impact global positif sur l'environnement, la santé humaine et le bien-être des animaux. L'une de ses exigences est que toutes les sociétés de son portefeuille contribuent aux objectifs de développement durable 2030 fixés par l'Assemblée générale des Nations unies.

Pour en savoir plus www.bluehorizonventures.com .

