Moscow Agency of Innovations - L'évènement « Supply Tech » est organisé au Digital Business Space de Moscou : comment les places de marché aident les entrepreneurs russes à exporter leurs produits à l'étranger

« Les technologies innovantes transforment les entreprises en Russie. Pour accélérer ce processus, nous avons créé le Digital Business Space, un lieu de rencontre incontournable pour toutes les personnes impliquées dans l'innovation. En deux ans, le lieu a accueilli plus de 700 évènements auxquels ont participé des représentants des plus grandes entreprises. Nos évènements obéissent à une logique implacable : nous choisissons un marché représentant un fort potentiel pour l'adoption de l'innovation, nous organisons un évènement de grande envergure avec les leaders de ce marché, puis nous offrons à toutes les personnes intéressées de rencontrer ces acteurs de premier plan dans un cadre décontracté, de parler avec eux de leurs projets et de bénéficier de leurs conseils », a déclaré Alexey Parabuchev, PDG de Moscow Agency of Innovations.

Le petit-déjeuner d'affaires Supply Tech avait pour thème principal l'état du marché du commerce électronique en Russie. Selon Stats.com, ce marché a connu une croissance annuelle de plus de 20 % au cours des sept dernières années, et en 2019, selon l'AKIT (l'Association des entreprises de commerce sur Internet), il devrait se chiffrer à plus de 1 800 milliards de roubles.

Les participants au petit déjeuner d'affaires considèrent le développement des places de marchés comme l'un des moteurs de cette croissance. Des plateformes axées sur le marché local ont été lancées par Ozon, Sberbank et Yandex. Par ailleurs, Alibaba, Megafon et Mail.Ru Group ont annoncé la création d'une plate-forme commune. Parallèlement à cela, les géants mondiaux du commerce électronique Alibaba.com, Tmall, eBay et Amazon sont de plus en plus prisés par les entrepreneurs.

Des études confirment que les exportations en ligne de la Russie sont en plein essor. Selon eBay et Data Insight, fin 2018, les exportations de vente au détail en ligne de la Russie avaient augmenté de 36 % pour se chiffrer à 746 millions de dollars. Parallèlement à cela, la contribution des petits et moyens exportateurs commercialisant sur les places de marchés est passée de 15 % en 2016 à 36 % à la fin de 2018. Le lancement d'une preuve simplifiée de l'éligibilité à la TVA à taux zéro pour les exportateurs de détail, prévue pour avril 2020, peut accélérer la croissance des exportations russes.

Selon Alexey Parabuchev, le partage d'expériences entre experts, entrepreneurs et sociétés joue un rôle essentiel dans le développement d'entreprises innovantes et contribue à augmenter la part des exportations des industries à vocation scientifique. « En 2020, l'équipe de DBS prévoit d'accueillir plus de 10 000 entrepreneurs et dirigeants prestigieux à l'occasion de plus de 100 évènements de tailles diverses. Notre travail consiste à parler des innovations dans le domaine des affaires, de l'automatisation et des technologies et à aider les entrepreneurs russes à créer des produits qui susciteront de la demande aux échelles fédérale et mondiale », a-t-il déclaré.

