Moskau rückt aufgrund der Eröffnung des Digital Business Space in die Top-10 der globalen Startup-Rangliste vor

MOSKAU, 28. November 2019 /PRNewswire/ -- Moskau rückt in der Rangliste der für Start-ups günstigen Städte nach oben und wird in Kürze zu den drei besten Standorten der Welt gehören, was Anzahl und Qualität der Start-ups, Infrastruktur, Geschäftsklima und öffentliche Akzeptanz von Innovationen betrifft, sagte Alexey Parabuchev, CEO der Moskauer Innovationsagentur bei einer Veranstaltung im Digital Business Space (DBS). Der Veranstaltungsort ist ein erstklassiger Raum, der von der Moskauer Agentur für Innovationen geschaffen wurde, um die Qualität des lokalen Innovationsökosystems zu verbessern. Der erfolgreiche Betrieb trägt dazu bei, das Profil der Stadt in internationalen Innovations- und Technologierankings zu stärken. Im DBS finden jährlich Hunderte von Veranstaltungen statt. Sie bringen namhafte russische und internationale Unternehmer, Experten und Meinungsbildner zusammen, um aktuelle lokale und internationale Trends und Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie zu diskutieren. Moskau nimmt in den globalen Innovationsrankings einen herausragenden Platz ein, was vor allem auf die Eröffnung des DBS zurückzuführen ist, in dem Unternehmer kommunizieren und innovative Geschäftsideen austauschen. An diesem Ort finden oft Veranstaltungen statt, deren Hauptzweck es ist, Unternehmern zu helfen, Unterstützung von der Stadtverwaltung zu erhalten.