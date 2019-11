Moskauer Agentur für Innovationen - „Supply Tech" im Digital Business Space in Moskau: Wie Marktplätze russischen Unternehmern helfen, ihre Produkte ins Ausland zu exportieren

„Innovative Technologien verändern das Geschäft in Russland. Um diesen Prozess zu beschleunigen, haben wir den Digital Business Space geschaffen, einen Anlaufpunkt für alle an Innovationen Beteiligten. In den letzten zwei Jahren fanden hier mehr als 700 Veranstaltungen mit Vertretern der größten Unternehmen statt. Unsere Veranstaltungen folgen einer strengen Logik – wir wählen einen Markt mit hohem Innovationspotenzial aus, organisieren eine Großveranstaltung mit Marktführern und bieten dann allen Interessierten an, diese Führungskräfte in einem informellen Rahmen zu treffen, mit ihnen über Projekte zu sprechen und ihren Rat einzuholen", so Alexej Parabuchev, CEO der Moskauer Agentur für Innovationen.