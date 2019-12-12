Московский зоопарк дал старт онлайн-трансляции из павильона «Фауна Китая» в новом качестве

«Панды Жуи и Диндин живут у нас более полугода, малыши уже полностью адаптировались к своему новому дому, нашли общий язык с сотрудниками зоопарка и бесспорно завоевали сердца десятков тысяч посетителей, которые ежедневно приезжают, чтобы навестить панд. Жуи и Диндин здоровы, любопытны, полны энергии, они любят играть, кувыркаться, забираться на деревья и общаться со своими тренерами.

Аудитория онлайн-трансляции из вольеров панд, которую мы запустили в июле этого года, уже приблизилась к миллиону человек, и каждый день количество просмотров растет. Однако раньше камеры, установленные в павильоне, не могли передавать цветное изображение ночью. Сегодня, благодаря нашим коллегам из Hikvision, такая возможность есть. Мы уже заменили часть старых камер на более современные, и теперь не только посетители Московского зоопарка, но и интернет-аудитория из любой точки мира могут наблюдать за нашими чудесными малышами Жуи и Диндин, в том числе и в ночное время. Мы благодарим наших китайских партнеров за предоставленную возможность».

Либо Фэн, генеральный директор Hikvision Russia&CIS:

«Для Hikvision, как для китайской компании, панды имеют огромное значение. Это один из национальных символов Китая. Мы рады поддержать всех ценителей этих прекрасных и редких животных, в особенности поклонников Жуи и Диндин, и дать им возможность наблюдать за жизнью панд, изучать их особенности и повадки с помощью современных технологий. Мы приняли решение передать Московскому зоопарку 20 новых камер с технологией ColorVu, которая позволяет снимать в высоком разрешении и в цвете в любое время суток, в условиях низкой освещенности и даже полного отсутствия света».

Партнером онлайн-трансляции выступает российская компания DSSL, разработчик облачного сервиса TRASSIR.

Игорь Олейник, генеральный директор DSSL:

«Сотрудничество с Hikvision позволило нам объединить усилия в пользу бережного отношения к такому редкому виду, как панды. И для нас стать частью события – это сделать свой шаг к сохранению животных, находящихся под угрозой исчезновения. Облачный онлайн-сервис видеонаблюдения TRASSIR обеспечивает благоприятную среду для качественного отслеживания моментов из жизни панд и заботы о них. Такая интеграция камер в централизованную систему TRASSIR создает бесперебойность передачи записи и позволяет вести круглосуточную трансляцию для всех желающих за счет управления камерами из единого интерфейса».

Большие панды считаются одним из национальных символов Китая, это очень редкие животные, которых на планете осталось очень мало – всего около 1800 особей. Панды обитают только на территории КНР, поэтому жители Китая считают своим долгом заботиться о пандах и защищать их популяцию.

Панды очень дружелюбные и миролюбивые животные, в Китае они являются символом гармонии, мира, теплых и дружеских отношений, в том числе и на международном уровне.

«Пандовая дипломатия» - традиционный инструмент внешнеполитической деятельности Китая и играет важную роль в развитии международных отношений. Согласно китайским хроникам, впервые панды сыграли роль «дипломатов» еще в 685 году нашей эры. Сегодня Китай не дарит панд, а отправляет их в разные страны погостить на несколько лет, после чего они возвращаются домой, в Китай. Зоопарки и заповедники по всему миру становятся участниками программы по сохранению и размножению такого уникального вида как панды. Всего по состоянию на 2019 год за пределами КНР панды содержатся в 26 зоопарках 20 стран мира, включая Московский зоопарк.

Hikvision активно поддерживает международные проекты и инициативы по охране редких животных. Одна из основных миссий компании – защита окружающей среды и продвижение технологий для достижения этих целей. Hikvision использует инновационные продукты и решения для поддержки экологических исследований и природоохранных инициатив, богатого биологического разнообразия. Например, в Китае оборудование компании помогает мониторить зоны обитания редких китайских морских свиней, которых за забавное выражение мордочки называют «улыбающиеся ангелы», а также собирать данные для исследования данного вида с целью оптимизации охранных мер.

В Амурской области в 2019 году камеры Hikvision были установлены в гнездовьях дальневосточного аиста для мониторинга за птицами. С помощью камер орнитологи и вся интернет-аудитория стали свидетелями появления на свет 14 аистят и момента, когда они встали на крыло и совершили свой первый полет.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1036546/Panda_banner_Hikvision.jpg

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SOURCE Hikvision