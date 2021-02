Motive Partners & Clearlake Capital investissent dans la croissance de la prochaine génération de plate-forme de solutions patrimoniales SaaS avec InvestCloud

Des fonds conseillés par Motive Partners et Clearlake Capital acquièrent une participation majoritaire dans InvestCloud, combinant Finantix et Tegra118, pour créer un leader mondial de la technologie financière des solutions de gestion de patrimoine en mode SaaS, avec plus de 4 000 milliards de dollars d'actifs sur sa plateforme

NEW YORK et LOS ANGELES, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- Motive Partners (« Motive »), une société privée de capital-investissement spécialisée dans les investissements de croissance et de rachat d'entreprises de logiciels de services financiers, et Clearlake Capital Group, L.P. (« Clearlake »), un investisseur sectoriel qui s'associe à des équipes de gestion de classe mondiale en fournissant du capital patient et à long terme à des entreprises dynamiques, a annoncé aujourd'hui qu'ils avaient acquis InvestCloud, une plate-forme logicielle modulaire de gestion de patrimoine et d'investissement numérique de niveau entreprise. Motive Partners, Clearlake et les fonds conseillés par Motive Partners ont conclu un accord définitif pour acquérir 80 % d'InvestCloud auprès d'investisseurs précoces, et ont simultanément combiné InvestCloud avec les sociétés existantes du portefeuille de Motive Partners, Finantix et Tegra118, pour créer la prochaine génération de plate-forme de solutions patrimoniales globales de type Software-as-a-Service (« SaaS ») dirigée par le PDG d'InvestCloud, John Wise. La stratégie et la vision sont partagées par un groupe de co-investisseurs estimés, composé de certaines des plus grandes institutions financières du monde, dont Accenture, Citi Ventures et Fiserv.

Le secteur de la gestion de patrimoine affiche une croissance et des investissements constants de la part de fournisseurs nouveaux et établis, ce qui offre aux entreprises technologiques disruptives la possibilité de numériser le secteur et de conquérir des parts de marché tout au long de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, les solutions logicielles sont souvent héritées et conçues sur mesure, avec de nombreuses solutions ponctuelles fragmentées par région, processus et catégorie. Toutefois, les tendances du secteur incluent la nécessité de servir les clients mondiaux de manière cohérente, de numériser les interactions entre les conseillers et les clients, de créer une efficacité dans les processus de front office à back office et de fournir des solutions intégrées qui peuvent couvrir tous les segments de la richesse, y compris les besoins des grandes fortunes, des personnes fortunées et des personnes très fortunées.

La plate-forme d'InvestCloud a été choisie par un grand nombre des plus grandes institutions financières, banques privées et assureurs du monde entier comme leur plate-forme de richesse numérique mondiale. Motive et Clearlake, en collaboration avec InvestCloud, ont identifié que Tegra118 serait un complément approprié comme base pour de futures innovations de produits, et que Finantix serait le partenaire idéal pour les capacités de banque privée. En outre, l'accent mis par Finantix sur la banque privée en Europe et en Asie constitue une base solide pour l'expansion internationale d'InvestCloud. La société combinée compte plus de 500 clients directs, dont plus de 380 gestionnaires de fortune (distributeurs) : 7 des 10 premiers courtiers aux États-Unis) et plus de 120 gestionnaires d'actifs (fabricants : 9 des 12 premiers aux États-Unis), avec des centaines d'autres clients indirects qui gèrent plus de 4 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde entier en utilisant la plate-forme. L'entreprise combinée, qui opérera sous le nom d'InvestCloud, bénéficie d'une clientèle de premier ordre, d'une technologie moderne supérieure et de facteurs favorables importants dans l'industrie.

« Nous sommes ravis de pouvoir combiner les atouts de Tegra118, première plate-forme de comptes gérés aux États-Unis, et l'expertise de Finantix Private Banking avec la principale plate-forme de gestion de patrimoine numérique d'InvestCloud », a déclaré John Wise, PDG d'InvestCloud. « Le moment choisi représente une occasion unique de travailler avec notre collègue entrepreneur Rob Heyvaert, l'équipe élargie de Motive Partners et Clearlake pour saisir l'opportunité de transformer l'industrie. »

Rob Heyvaert, président d'InvestCloud et fondateur et associé directeur de Motive Partners, a commenté : « Les recherches que nous avons menées ces dernières années sur les tendances macro et régionales en matière de richesse technologique nous ont conduits à acquérir Finantix, Tegra118 et, enfin, à John et à l'équipe d'InvestCloud. Ce jour marque à la fois notre intention collective et une importante opportunité pour l'industrie, alors que le groupe InvestCloud nouvellement formé dévoile sa vision combinée pour les clients de plusieurs régions et sous-secteurs des services financiers. Avec John, Christine, Cheryl et notre équipe d'experts, nous sommes impatients de profiter du timing unique de l'industrie pour nos clients. »

« InvestCloud a établi une position de premier plan et différenciée dans le domaine des logiciels de gestion de patrimoine grâce à une plate-forme « pure player », native du cloud, qui répond aux besoins uniques des institutions financières mondiales et de leurs clients », ont déclaré Behdad Eghbali, co-fondateur et associé directeur, et James Pade, associé de Clearlake. « Nous nous réjouissons de notre partenariat avec John, Motive Partners et l'équipe InvestCloud car la société, en association avec Finantix et Tegra118, continue à fournir les meilleures solutions de sa catégorie à sa clientèle mondiale. »

Dans le cadre de la transaction, Rob Heyvaert (fondateur et associé directeur, Motive Partners) deviendra président, John Wise sera le PDG du groupe et dirigera l'entreprise fusionnée, Cheryl Nash (PDG, Tegra118) et Christine Ciriani (PDG, Finantix) dépendront de M. Wise.

En outre, James Pade (partenaire et directeur général, Clearlake), Vikram Abraham (vice-président, Clearlake), James Cox (vice-président exécutif du développement de l'entreprise, Fiserv), Scott Kauffman (partenaire fondateur, Motive Partners), Richard Lumb (partenaire industriel, Motive Partners) et Doug Smith (partenaire industriel, Motive Partners) rejoindront le conseil d'administration d'InvestCloud pour soutenir la croissance de l'entreprise.

Cheryl Nash, PDG de Tegra118, a déclaré : « La plate-forme InvestCloud est sans aucun doute la solution numérique la plus avancée dans l'industrie du patrimoine. La combinaison d'InvestCloud avec notre réseau de gestionnaires d'actifs et de patrimoine apportera une valeur ajoutée substantielle et sans précédent à nos clients et au marché. »

Christine Ciriani, PDG de Finantix, a déclaré : « Avec la démocratisation du patrimoine et la numérisation du conseil, il n'y a pas de meilleur moment pour offrir au marché une plate-forme intégrée de front-office et de middle-office fournissant des actifs numériques riches en fonctionnalités pour les industries mondiales de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Combiner la force de Finantix en Europe et en Asie dans le domaine de la banque privée avec la plateforme SaaS d'InvestCloud, leader du marché en Amérique du Nord, et Tegra118 est une perspective passionnante pour nos clients et nos collaborateurs. »

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations concernant le calendrier et les avantages attendus de la transaction. Les déclarations peuvent généralement être identifiées comme étant prospectives car elles contiennent des mots tels que « croit », « anticipe », « s'attend », « pourrait », « devrait » ou des mots de sens similaire. Les déclarations prospectives sont soumises à des hypothèses, des risques et des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces déclarations prospectives. Les facteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur les résultats escomptés comprennent, entre autres : la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation de l'accord de transaction ; les conditions de réalisation de la transaction peuvent ne pas être remplies dans les conditions prévues ou dans le délai prévu ; et les avantages de la transaction peuvent être différents de ceux actuellement prévus. Vous devez considérer ces facteurs avec attention lorsque vous évaluez les déclarations prospectives et vous êtes averti de ne pas vous fier indûment à ces déclarations. Motive Partners n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

