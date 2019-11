Motive Partners haalt $ 473 miljoen op voor zijn inaugurele fonds en rekruteert fondsenwervingsveteraan Robert Brown

LONDEN en NEW YORK, 4 november 2019 /PRNewswire/ -- Motive Partners kondigde vandaag de definitieve afsluiting aan van zijn inaugurele fonds, Motive Capital Fund I (MCFI), ter waarde van meer dan $ 473 miljoen. MCFI wordt beheerd door Motive Partners en is het eerste private equity-fonds van de onderneming, gericht op de groei en uitkoopmogelijkheden in financiële en zakelijke technologiebedrijven. De investeringen zijn afkomstig van openbare pensioenfondsen, staatsbeleggingsfondsen, alternatieve vermogensbeheerders, familiekantoren, schenkingen en stichtingen in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Australazië.

Het fonds heeft reeds geïnvesteerd in zes portefeuillebedrijven waarbij in totaal $ 3 miljard aan eigen vermogen van Motive, LP mede-investeerders en een breder beleggersconsortia betrokken was. Het fonds is trots om aan te kondigen dat de portefeuille onder meer bestaat uit Avaloq, Dun & Bradstreet, Finantix, Global Shares, LMRKTS en LPA.

Motive Partners werkte voor de fondsenwerving van MCFI samen met Houlihan Lokey, en de fondsenwerving stond onder leiding van Robert (Bob) Brown, werkzaam in zijn vorige functie als Global Co-Head van de Houlihan Lokey's Private Funds Group. Motive kondigde vandaag tevens de benoeming van Bob aan, als oprichtende partner en lid van het uitvoerend comité van de onderneming. Bob zal toezicht houden op verschillende functies waaronder kapitaalwerving, investeerdersrelaties, bedrijfsontwikkeling, marketing en communicatie.

In 2014 werd BearTooth Advisors door Bob Brown opgericht, met als doel het verstrekken van strategisch advies en bemiddelingsdiensten aan alternatieve beleggingsbeheerders van kantoren in Londen en New York City. De onderneming gebruikte de combinatie van uitgebreide interne en externe ervaring om op maat gemaakte oplossingen voor kapitaalwerving voor General Partners te ontwikkelen. BearTooth Advisors werd in 2018 door Houlihan Lokey verworven.

Voorafgaand aan de oprichting van BearTooth, diende Bob Partner als Managing Director en Global Head of Marketing alsmede als Limited Partner Services bij Advent International. Voorafgaand aan Advent was hij bijna 11 jaar werkzaam bij Carlyle, waar hij zijn ambtstermijn als partner beëindigde. In totaal heeft hij bijgedragen aan de vorming van bijna 180 particuliere investeringsfondsen en co-financieringsinstrumenten.

Motive Partners gebruikt zijn expertise voor portefeuillebedrijven door middel van zijn interne teams, de Global Advisory Council, het Industry Partner-model, en de Motive Labs. De Global Advisory Council bestaat uit een groep ervaren senior adviseurs die strategische begeleiding geeft aan Motive Partners en de portefeuillebedrijven. Het Industry Partner-model, dat een uitbreiding van het operationele model is, stelt Motive Partners in staat om de connectiviteit binnen technologische en financiële diensten uit te breiden en om zijn industriële inzichten en technische expertise te verdiepen. Deze bedrijfseigen capaciteiten zorgen ervoor dat, vanaf het allereerste begin, toegewijde expertise wordt toegepast op de oorsprong, uitvoering en exploitatie van investeringen.

Over Motive Partners

Motive Partners werd opgericht om gebruik te maken van de unieke kans in financiële technologie door hete geïntegreerd platform waarmee in het financiële technologie-ecosysteem geïnvesteerd, gewerkt en geïnnoveerd kan worden. Motive Partners werd opgericht door een team van 's werelds toonaangevende financiële dienstverleners en investeerders, exploitanten en innovators in de technologiesector, die beschikken over uitzonderlijke domeinexpertise en relaties.

Motive Labs, de waarde-creërende- en innovatie-tak van Motive Partners, probeert trends in de sector te identificeren, en werkt samen met een groep internationale financiële instellingen om te helpen bij de voorbereiding van de next generation-infrastructuur voor financiële diensten. De intelligentie- en technologie-expertise van Motive Labs wordt gecombineerd met Motive Capital en Industry Partners om efficiënt groeimogelijkheden voor MCFI-portefeuillebedrijven uit te voeren.

Ga voor meer informatie over Motive Partners, zijn strategie en het team naar www.motivepartners.com





