Motive Partners lève 473 millions USD pour son fonds inaugural et recrute le vétéran de la levée de fonds Robert Brown.

LONDRES et NEW YORK, 4 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Motive Partners a annoncé aujourd'hui la clôture de son fonds inaugural de plus de 473 millions USD, Motive Capital Fund I (MCFI). MCFI, géré par Motive Partners et le premier fonds de capital-investissement privé de la firme, est axé sur les opportunités de croissance et de rachat dans des entreprises de technologie de services financiers et commerciaux. Des régimes de retraite publics, fonds souverains, gestionnaires d'actifs spéculatifs, bureaux de gestion de patrimoine, dotations et fondations d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Australasie ont engagé des capitaux.

Le Fonds a déjà investi dans six sociétés de portefeuille nécessitant au total 3 milliards USD de fonds propres de Motive, de co-investisseurs LP et de consortiums plus larges d'investisseurs. Le portefeuille est fier d'inclure Avaloq, Dun & Bradstreet, Finantix, Global Shares, LMRKTS et LPA.

La société Motive Partners s'est associée à Houlihan Lokey dans la levée de fonds de MCFI, qui était dirigé par Robert (Bob) Brown dans son rôle précédent en tant que co-directeur mondial du Private Funds Group de Houlihan Lokey. Motive a également annoncé aujourd'hui la nomination de Bob en tant que partenaire fondateur et membre du comité exécutif de la firme. Bob supervisera diverses fonctions, notamment la levée de capital, les relations avec les investisseurs, le développement commercial, le marketing et les communications.

Bob Brown a fondé BearTooth Advisors en 2014 dans le but de fournir des services de conseils stratégiques et d'agence de placement à des gestionnaires de placements non traditionnels à partir de bureaux situés à Londres et New York. La firme a utilisé sa combinaison d'expérience extensive en interne et en agence pour développer des solutions de levée de capital personnalisées pour General Partners. En 2018, Houlihan Lokey a acquis BearTooth Advisors.

Avant d'établir BearTooth, Bob était associé, directeur général et directeur mondial du marketing et des services d'associés commanditaires chez Advent International. Avant Advent, il a passé presque 11 ans chez Carlyle, quittant ses fonctions en tant qu'associé. Il a contribué au total à la formation de près de 180 fonds de placement privé et véhicules de co-investissement.

Motive Partners applique son expertise à des sociétés portefeuille par le biais de ses équipes internes, son conseil consultatif mondial, son modèle de partenaires du secteur et Motive Labs. Le conseil consultatif mondial est un groupe de conseillers expérimentés de premier rang qui fournit une orientation stratégique à Motive Partners et à ses sociétés de portefeuille. Le modèle d'associés du secteur, une extension du modèle d'exploitation, permet à Motive Partners d'étendre sa connectivité à travers les services technologiques et financiers et d'approfondir ses connaissances intrinsèques du secteur et son expertise technique. Ces capacités exclusives garantissent qu'une expertise spécialisée est appliquée dès le début à la prospection, à l'exécution et à l'exploitation d'investissements.

La société Motive Partners a été formée pour répondre à l'unique opportunité que présente la technologie financière via une plateforme intégrée ayant la capacité d'investir, d'exploiter et d'innover à travers l'écosystème de technologie financière. Motive Partners a été établie par une équipe d'investisseurs, d'opérateurs et d'innovateurs en technologie et services financiers internationaux de premier plan possédant des relations et une expertise du domaine et des relations exceptionnelles.

Motive Labs, le bras axé sur la création de valeur et sur l'innovation de Motive Partners, cherche à identifier les tendances du secteur, travaillant avec un groupe d'institutions financières internationales en préparation pour la prochaine génération d'infrastructure de services financiers. L'expertise en intelligence et technologie au sein de Motive Labs œuvre en collaboration avec Motive Capital et les partenaires du secteur pour saisir efficacement les opportunités de croissance des sociétés de portefeuille MCFI.

