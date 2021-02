Motive Partners y Clearlake Capital invierten en crecimiento con InvestCloud

- Motive Partners y Clearlake Capital invierten en crecimiento en la plataforma de soluciones de riqueza SaaS de próxima generación con InvestCloud

Los fondos asesorados por Motive Partners y Clearlake Capital adquieren una participación mayoritaria en InvestCloud, combinando Finantix y Tegra118, para crear un líder en tecnología financiera de soluciones de riqueza SaaS global con más de cuatro billones de dólares en activos en su plataforma

NUEVA YORK y LOS ÁNGELES, 2 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Motive Partners ("Motive"), una firma de capital privado especializada centrada en inversiones de crecimiento y adquisición en compañías de software de servicios financieros, y Clearlake Capital Group, L.P. ("Clearlake"), un inversor centrado en el sector que se asocia con equipos directivos de clase mundial ofreciendo capital paciente, a largo plazo a empresas dinámicas, han anunciado hoy la adquisición de InvestCloud, una plataforma de soluciones de software de gestión de inversión y riqueza digital modular y de grado empresarial. Motive Partners, Clearlake y los fondos asesorados por Motive Partners han entrado en un acuerdo definitivo para adquirir el 80% de InvestCloud desde inversores de fase temprana y han combinado simultáneamente InvestCloud con las compañías de cartera de Motive Partners, Finantix y Tegra118, para crear la plataforma de soluciones de riqueza global Software-as-a-Service ("SaaS") de próxima generación dirigida por el consejero delegado de InvestCloud, John Wise. La estrategia y visión se comparten por un grupo estimado de co-inversores, formado por algunas de las mayores instituciones financieras del mundo, como Accenture, Citi Ventures y Fiserv.

La industria de la gestión de riqueza está exponiendo un crecimiento consistente e inversión de nuevos y establecidos proveedores, presentando oportunidades para que las compañías de tecnología disruptiva digitalicen la industria y capturen la cuota de mercado a lo largo de la cadena de valor. Hoy, las soluciones de software son a menudo legadas y orientadas a propósitos, con muchas soluciones de puntuales fragmentadas por geografía, proceso y categoría. Sin embargo, las tendencias de la industria incluyen la necesidad de servir a clientes globales de forma consistente, digitalizar las interacciones de asesores y clientes, crear eficiencia ante procesos de back office y ofrecer soluciones integradas que pueden abordar todos los segmentos de riqueza como las necesidades de afluencia de masas, alto valor neto y valor neto ultra alto.

La plataforma de InvestCloud ha sido seleccionada por muchas de las mayores instituciones financieras del mundo, bancos privados y aseguradores como su plataforma de riqueza digital global. Motive y Clearlake, trabajando con InvestCloud, identificaron que Tegra118 podría ser un elemento complementario como base para las futuras innovaciones de producto, y Finantix sería el socio ideal para capacidades de banca privada. Además, el enfoque de Finantix en la banca privada en Europa y Asia ofrece una sólida base para la expansión internacional de InvestCloud. La compañía combinada tiene más de 500 clientes directos, incluyendo más de 380 gestores de riqueza (distribuidores: 7 de los 10 mejores agentes bróker en Estados Unidos) y más de 120 gestores de activos (fabricantes: 9 de los 12 mejores en Estados Unidos), con cientos de clientes indirectos más que gestionan más de cuatro billones de dólares de activos en todo el mundo utilizando la plataforma. La compañía combinada, que operará como InvestCloud, se beneficia de una base de clientes blue-chip, tecnología moderna superior y sustanciales vientos a favor de la industria.

"Estamos encantados con la oportunidad de combinar las fuerzas de Tegra118 como plataforma de cuentas gestionadas líder en Estados Unidos, y la experiencia de Finantix Private Banking con la plataforma de riqueza digital líder de InvestCloud", comentó John Wise, consejero delegado de InvestCloud. "El tiempo representa una oportunidad única en la vida de trabajar con el empresario socio Rob Heyvaert, el amplio equipo de Motive Partners y Clearlake para aprovechar la oportunidad de transformar la industria".

Rob Heyvaert, presidente de InvestCloud y fundador y socio gerente de Motive Partners, comentó: "Nuestra investigación en los últimos años en las tendencias de tecnología de riqueza macro y regionales nos llevaron a adquirir Finantix, Tegra118 y finalmente a John y al equipo de InvestCloud. Hoy marca nuestro intento colectivo y una oportunidad importante para la industria, ya que el recientemente formado InvestCloud Group presenta su visión combinada para los clientes en varias regiones y subsectores de servicios financieros. Esperamos capitalizar el momento de la industria único para nuestros clientes con John, Christine, Cheryl y nuestro equipo de expertos".

"InvestCloud ha establecido una posición líder y diferenciada en el espacio de software de gestión de riqueza con una plataforma nativa de nube pure-play que cubre las necesidades únicas de instituciones financieras globales y sus clientes", destacó Behdad Eghbali, cofundador y socio gerente, y James Pade, socio de Clearlake. "Esperamos que la asociación con John, Motive Partners y el equipo de InvestCloud como compañía, en combinación con Finantix y Tegra118, continúen ofreciendo soluciones de la mejor clase a su base de clientes global".

Como parte de la transacción, Rob Heyvaert (fundador y socio gerente deMotive Partners) se convertirá en presidente, con John Wise como consejero delegado del grupo que dirigirá el negocio combinado, con Cheryl Nash (consejero delegado, Tegra118) y Christine Ciriani (consejera delegada, Finantix) reportando a Wise.

Además, James Pade (socio y director gerente, Clearlake), Vikram Abraham (vicepresidente, Clearlake), James Cox (vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Corporativo, Fiserv), Scott Kauffman (socio fundador de Motive Partners), Richard Lumb (socio de la industria de Motive Partners) y Doug Smith (socio de la industria de Motive Partners) se unirán al Comité de InvestCloud para apoyar el crecimiento del negocio.

Cheryl Nash, consejero delegado de Tegra118, comentó: "La plataforma de InvestCloud es sin duda la solución más avanzada digitalmente en la industria de la riqueza. Combinando InvestCloud con nuestra red de gestores de activos y gestores de riqueza añadirá un valor sustancial y sin precedentes a nuestros clientes y al mercado".

Christine Ciriani, consejera delegada de Finantix, explicó "Con la democratización de la riqueza y la digitalización del asesoramiento, no hay mejor momento para ofrecer al mercado una plataforma front- and middle-office integrada que ofrecen activos digitales ricos en características para las industrias de la gestión de riqueza y seguros. Para combinar la fuerza de Finantix en Europa y Asia en banca privada con la plataforma SaaS líder en el mercado de InvestCloud en Norteamérica y Tegra118 es un prospecto emocionante para nuestros clientes y plantilla".

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, incluyendo declaraciones en relación con el momento y beneficios esperados de la transacción. Las declaraciones pueden identificarse generalmente como prospectivas porque incluyen palabras como "cree", "anticipa", "espera", "podría", "debería" o palabras de significado similar. Las declaraciones prospectivas están sujetas a suposiciones, riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados por dichas declaraciones prospectivas. Los factores que podrían afectar adversamente a los resultados anticipados son, entre otros: la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que podría suscitar la terminación del acuerdo de transacción; condiciones para el cierre de la transacción podría no satisfacerse en las condiciones esperadas o en el plazo previsto; y los beneficios de la transacción podrían ser diferentes de los previstos actualmente. Debería considerar estos factores cuidadosamente en evaluar las declaraciones prospectivas y se recomienda no depositar una confianza excesiva en dichas declaraciones. Motive Partners no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, que se refieren solo a la fecha de este comunicado.

