MotoGP™ renforce la collaboration stratégique exclusive avec Tata Communications

MADRID et MUMBAI, Inde, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques, et Dorna Sports, détentrice exclusive des droits commerciaux et télévisuels du Championnat du monde FIM MotoGP™, renouvellent et renforcent aujourd'hui une collaboration stratégique d'un an, qui a permis à près d'un demi-milliard de foyers du monde entier de voir le spectacle de la course serrée et de la compétition incroyable du MotoGP™.

Avec sa gamme d'offres médiatiques numériques de premier plan, Tata Communications permet à la première série mondiale de courses de moto d'offrir une expérience de visionnement innovante et transformée à ses fans du monde entier. Les services périphériques des médias de Tata Communications permettront à MotoGP™ de continuer à assurer une excellente qualité vidéo, couplée à une vitesse incroyable, livrant la course en direct depuis la piste jusqu'aux écrans des téléspectateurs en quelques dixièmes de seconde.

Les équipes de Tata Communications et de Dorna stimuleront également la migration d'une production de médias traditionnels sur place vers une production à distance qui aboutira à un futur modèle cloud, augmentant le nombre de signaux vidéo de 60 à 110 – certains en ultrafaible latence – proposant plus de contenu aux téléspectateurs et permettant l'innovation de sons immersifs produits à distance.

Ces capacités de production à distance, combinées au réseau mondial de diffusion de contenu vidéo, permettront également une diffusion à distance accrue de l'action en direct sur les pistes, ce qui favorisera l'accroissement de la durabilité et les objectifs environnementaux à long terme de MotoGP™ et Dorna Sports. Les deux sociétés continueront par ailleurs de travailler ensemble sur des solutions technologiques de calibre mondial et en mesure de changer la donne.

Tata Communications et Dorna ont également travaillé ensemble pour tirer parti du déploiement de la technologie LTE privée sur les pistes de course afin de gérer les flux de caméras sans fil en faible latence et de la meilleure qualité possible, apportant encore plus de contenu incroyable aux téléspectateurs du monde entier.

Manel Arroyo, responsable commercial chez Dorna Sports, a déclaré : « Tata Communications a été essentielle et nous a permis de proposer une action de course en direct immersive à nos millions de fans à travers le monde. Ensemble, nous avons repoussé les limites de l'innovation dans la radiodiffusion sportive, rapprochant de plus en plus nos fans mondiaux de leur sport favori. » Il ajoute : « Avec cette collaboration renouvelée, nous faisons confiance à Tata Communications pour nous aider à aller encore plus loin, en utilisant une technologie de pointe pour offrir une expérience incroyable aux fans chez eux, ce qui est aussi passionnant que de regarder les courses sur piste. »

Dhaval Ponda, responsable mondial des services de médias et de divertissement chez Tata Communications, a déclaré : « MotoGP™ représente le meilleur sport automobile au monde aujourd'hui. Grâce à notre expérience approfondie en matière de diffusion, à notre pedigree en ingénierie vidéo et à notre passion pour les avancées technologiques, nous sommes fiers d'étendre cette relation pour accélérer encore l'expérience des fans. Ensemble, nous continuerons de créer et d'améliorer les expériences de visionnement pour les nombreux passionnés de course de moto dans le monde entier. »

Tata Communications collabore avec certaines des plus grandes fédérations de sports et de divertissement au monde. Les services de médias, de cloud et de connectivité de l'entreprise sont soutenus par le plus grand réseau de fibre sous-marine au monde, créant une solution de bout en bout entièrement convergente pour les sports trépidants comme MotoGP™. Depuis 2017, Tata Communications a joué un rôle clé en permettant à MotoGP de repousser continuellement les limites et de créer des émissions de premier plan du championnat de course de moto le plus rapide au monde. Cette relation fructueuse s'appuie sur les capacités de gestion de bout en bout de Tata Communications, ainsi que sur la validation de principe ou preuve de concept (POC) avancée, et a été établie via le déploiement de services LTE privés cellulaires collés, ce qui améliore l'expérience des téléspectateurs.

À propos de Dorna Sports

Fondée en 1988, Dorna Sports est devenue en 1991 l'organisateur du Grand Prix du Championnat du monde FIM (MotoGP™) et est depuis le détenteur exclusif des droits commerciaux et télévisuels. Basée à Madrid, en Espagne, avec des locaux à Barcelone et une filiale à Rome, la société est un leader dans la gestion du sport, le marketing et les médias, et a connu une croissance continue au fil des ans, élargissant son champ d'action du seul championnat MotoGP™ pour inclure d'autres championnats de course moto de premier plan à travers le monde.

Ces championnats sont les suivants : le championnat du monde MOTUL FIM Superbike (WorldSBK), le championnat du monde FIM JuniorGP™, la Idemitsu Asia Talent Cup, la Honda British Talent Cup, la Northern Talent Cup et la toute nouvelle FIM MiniGP World Series, qui est la dernière voie permettant d'accéder au projet « Road to MotoGP™ » en 2021. Dorna est également coorganisatrice de la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup depuis sa création en 2007. En 2019, la Coupe du Monde FIM Enel MotoE™ a été lancée. Cette catégorie de courses de moto utilise uniquement des motos électriques et participe à plusieurs Grands Prix tout au long de la saison.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM, BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud et à des services médias. Trois cents des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

