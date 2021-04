motormindz étend ses services mondiaux de consultance à plus de 32 pays pour offrir une véritable expertise de terrain

TROY, Michigan, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- motormindz, Inc., le principal fournisseur de services de consultance au sein de l'industrie automobile, a annoncé aujourd'hui opérer une expansion mondiale stratégique dans plus de 32 pays d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique, de la région de l'Asie-Pacifique ainsi qu'au Royaume-Uni.

« Cette démarche fait partie intégrante de notre plan stratégique mondial, et elle marque la transition de partenariats stratégiques ciblés géographiquement à une infrastructure officielle visant à fournir une solution mondiale end-to-end unique à nos clients », a déclaré Jeff Van Dongen, PDG de motormindz.

Cette expansion à l'échelle mondiale permettra d'obtenir des ressources locales pour conseiller et aider les clients de motormindz partout dans le monde, qui pourra ainsi assurer une présence sur le terrain afin de répondre aux défis et de profiter des possibilités uniques de chaque région géographique.

« Cette expansion permet à nos clients non seulement d'avoir accès à une approche propre à chaque région, mais aussi de tirer parti de l'ensemble du réseau mondial de dirigeants, de technologues et de conseillers de l'industrie automobile de motormindz », a indiqué Alan Harris, directeur mondial de motormindz.

« Les défis auxquels fait face notre industrie exigent des capacités d'approvisionnement, de déploiement à l'échelle et de rapidité de commercialisation de solutions mondiales que motormindz peut fournir dans l'immédiat. Cela nous donne une flexibilité et une agilité de taille au moment de répondre à l'échelle aux besoins de notre clientèle de fabricants d'équipement d'origine et de leurs fournisseurs », a déclaré Tristan-Mason Smith, directeur mondial de motormindz.

Les consommateurs voulant une expérience d'achat et de propriété toujours plus sûre et fluide, les investissements réalisés par les fabricants d'équipement d'origine, les entreprises et les sociétés de capital-investissement dans les technologies de véhicules autonomes, connectés, électriques et partagés (ACES) et du commerce de détail moderne continuent de se multiplier à vive allure.

« Le nombre de fournisseurs technologiques qui conçoivent des solutions pour l'industrie automobile n'a jamais été aussi élevé. Dans un secteur de plus en plus saturé, les fournisseurs tentent de se démarquer en proposant des solutions à de plus petits problèmes plus disparates. Nos clients s'attendent à ce que nous tirions parti de notre expérience opérationnelle pour les aider à trouver, à valider et à intégrer les bonnes technologies dans le but de résoudre leurs défis les plus critiques. L'infrastructure mondiale de motormindz aidera nos clients à trouver un juste équilibre entre le présent et l'avenir, à l'échelle régionale comme mondiale », a déclaré Martin Wilson, directeur mondial de motormindz.

À propos de motormindz

motormindz est la principale société d'experts-conseils de l'industrie automobile au service des fabricants d'équipement d'origine, des fournisseurs technologiques et des secteurs de la mobilité et de la vente au détail d'automobiles. Il s'agit d'un réseau mondial de dirigeants et de technologues du secteur de l'automobile regroupés dans un modèle qui fournit un levier opérationnel unique et un accès stratégique permettant de déployer des technologies nouvelles et émergentes à grande échelle afin d'en faire des solutions éprouvées. Pour en savoir plus, consultez le site www.motormindz.com/global.

