Motorola Solutions Lança Sistema de Gerenciamento de Decisões para Aumentar a Inteligência em Segurança

Além disso, o Compass se integra aos sistemas de gerenciamento de vídeo e controle de acesso da Motorola Solutions para melhorar a eficácia das respostas de equipe. Ao se integrar ao Avigilon Control Center, Avigilon Access Control Manager, Pelco VideoXpert e IndigoVision Control Center, o sistema do Compass se torna um elemento chave de uma solução que combina gerenciamento de vídeo, controle de acesso e gerenciamento de decisões.

"A Motorola Solutions fornece as tecnologias que as empresas precisam para atingir seus objetivos de segurança", diz John Kedzierski, vice-presidente sênior de Segurança e Análise de Vídeo da Motorola Solutions. "Ao combinar o Compass com nossas soluções de gerenciamento de vídeo e controle de acesso, as empresas podem obter total visibilidade em suas operações de segurança e permitir que sejam eficientes em cada resposta".

O lançamento do Compass é parte do compromisso contínuo da Motorola Solutions com a integração de tecnologias de segurança que removem os silos do sistema e simplificam os fluxos de trabalho para proporcionar segurança, eficiência e produtividade de forma única.

Sobre a Motorola Solutions

A Motorola Solutions é líder global em inteligência analítica e em comunicações de missão crítica. Nossas tecnologias em comunicações de rádio móvel terrestre de missão crítica, software de centro de comando, vídeo segurança e análises por vídeo, com o apoio dos serviços gerenciados e de suporte, tornam as comunidades mais seguras e ajudam as empresas a permanecerem produtivas e seguras. Na Motorola Solutions, estamos iniciando uma nova era em segurança pública e empresarial. Para mais informações, acesse www.motorolasolutions.com

