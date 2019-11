Moutai Group obserwuje niedobory w podaży na rynkach zagranicznych w 2019 r.

- Firma planuje dalsze umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych w przyszłym roku

ZHUHAI, Chiny, 19 listopada 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Kweichow Moutai Group ogłosiła w trakcie Konferencji Dystrybutorów Zagranicznych 2019, która odbyła się 10 listopada, że w okresie dziesięciu miesięcy do 31 października 2019 r. grupa wyeksportowała 1576,82 ton metrycznych Moutai i innych marek należących do firmy na kwotę eksportu szacowaną na 369 milionów dolarów. W ramach ciągłych inwestycji w poszerzanie sieci zagranicznych dystrybutorów w roku 2019 producent chińskiego likieru dodał dużego dystrybutora na próbę i otworzył 10 nowych sklepów na rynkach międzynarodowych. Trunek Moutai ma obecnie 107 zagranicznych dystrybutorów w 64 krajach i regionach na pięciu kontynentach, w tym w 44 krajach objętych Inicjatywą Pasa i Drogi rządu chińskiego. Wynik ten jest sześciokrotnie wyższy w porównaniu do końca ubiegłego roku.