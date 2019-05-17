Mouton Cadet Wine Bar ОТМЕЧАЕТ 39-ЛЕТИЕ ШЕДЕВРА СТЭНЛИ КУБРИКА СИЯНИЕ

Альфонсо Куарона, снявшего Дитя человеческое и Гравитацию, сопровождала дочь Стэнли Кубрика, Катарина Кубрик, а также продюсер Ян Харлан и британский актер Леон Витали.

О Baron Philippe de Rothschild SA

С 1933 года семейное предприятие Baron Philippe de Rothschild SA, возглавляемое председателем совета директоров и генеральным директором Филиппом Серес де Ротшильд и расположенное в сердце винодельческой коммуны Пойяк, стремится к одной цели: его вина должны быть лучшими в мире в каждой из своих категорий. Это относится как к замковым винам, за которые оно несет особую ответственность, таким как знаменитое Château Mouton Rothschild, вино первого урожая, так и к его брендовым винам, включая знаменитое, Mouton Cadet, являющееся сейчас самым продаваемым в мире вином аппеласьона Бордо.

Mouton Cadet было создано бароном Филиппом де Ротшильдом в 1930-м и символизирует дух мечтателей и инноваторов семьи Ротшильд. В силу своих убеждений третье поколение концентрирует свое внимание на постоянном совершенствовании бренда Mouton Cadet, синонима успеха в более чем 150 странах по всему миру. Всемирная репутация этого бренда делает его естественным партнером таких престижных международных мероприятий, как Международный Каннский кинофестиваль, официальным поставщиком которого Baron Philippe de Rothschild является с 1991 года.

MOUTON CADET WINE BAR

15-25 мая 2019 г.

Palais des Festivals, Boulevard de la Croisette – Cannes, France (Франция)

#MOUTONCADET

#MCWB

#MOUTONCADETWINEBAR

#CANNES2019

© MCWB

BPHR SA -BP117 - Pauillac 33250 - France

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

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Contact: Cecilia Rowe, c.rowe@rpca.fr, and Andreas Wenger, a.wenger@rpca.fr, +33 142 308 100

SOURCE Baron Philippe de Rothschild