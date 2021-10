Movimento Global EdHeroes Está se Expandindo para a Indonésia e Ásia, com o Objetivo de Criar o Novo Paradigma do Mundo da Educação

Suchetha Bhat declarou: "As crianças de hoje estão enfrentando uma crise sem precedentes em todo o mundo, e nossos sistemas educacionais não as estão capacitando para enfrentar os desafios que a sociedade está enfrentando. Está na hora de reimaginar o objetivo da educação em relação à prosperidade, para que as crianças, especialmente de origens marginalizadas, possam prosperar neste mundo de rápida e imprevisível mudança. Isso só pode ser possível quando pessoas e comunidades de todo o mundo se unem para colaborar e se comprometem com um novo paradigma na educação que beneficie todos os alunos, independentemente de suas origens e identidades sociais. Este é o potencial do EdHeroes Movement." Boris Bulyaev acrescentou: "O Educate! acredita no poder da colaboração: desde nossas próprias equipes que co-projetam e entregam soluções para jovens com governos, escolas e os próprios jovens até as inovações possibilitadas pela parceria com outras organizações sem fins lucrativos, empresas, pesquisadores e líderes de pensamento na área da educação. O EdHeroes Movement é uma abordagem incrivelmente importante para enfrentar os desafios complexos de nosso setor. Somente juntos podemos atender às necessidades atuais e impulsionar um maior impacto para crianças, jovens e famílias." Além disso, de acordo com Cecilia Vaca Jones, "A pandemia mostrou quão rapidamente uma série de atores pode se adaptar, com empatia, agilidade e criatividade. O EdHeroes Movement ajudará a garantir ações contínuas para promover o acesso a todas as oportunidades que possam ajudar crianças pequenas a prosperar. Esperamos trabalhar juntos para um futuro mais saudável e justo, especialmente para bebês, recém-nascidos e cuidadores." Conrad Wolfram declarou: "Os computadores revolucionaram o funcionamento de nossas sociedades, exceto na educação. Tenho o prazer de fazer parte da motivação do EdHeroes de mudar isso – não apenas para melhorar como, mas também redefinir o que os alunos aprendem para a era da IA."

Como um movimento global, o EdHeroes está se expandindo para a Ásia com a Indonésia como o primeiro país anfitrião a abrir a série EdHeroes em outros países asiáticos, como Malásia, Singapura, Filipinas, Tailândia, Laos, Japão, Índia, Taiwan e Turquia. EdHeroes Forum Asia: o capítulo Indonésia será realizado em Jacarta, Indonésia, em 16 de outubro de 2021, que apresentará palestrantes de várias partes do mundo, como Osama Obeidat, QRTA (Jordânia), Harry Patrinos, World Bank Education (EUA), Fabien Roudier, IGSC (Japão), Angkie Yudistia, consultor especial do presidente da Indonésia e muitos mais.

Combinando os valores fundamentais de famílias, discussão e disseminação de políticas e regulamentos, com os pensamentos de ativistas da educação e dos jovens que estão sempre ativos na promoção do conhecimento, estima-se que o Fórum se torne um fórum para pais, estudantes, educadores, organizações sem fins lucrativos, empreendedores envolvidos no campo da educação, filantropia e governos em vários países, para criar em conjunto um ecossistema melhor de educação global.

