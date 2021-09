Mowilex Indonesia lance une campagne audacieuse pour éliminer gratuitement la peinture au plomb des étagères des magasins

La campagne « Mowilex Pasti Aman » (« Mowilex is Surely Safe ») se déroulera à travers l'Indonésie du 1 er septembre au 31 décembre 2021. Les magasins et les détaillants participants recevront gratuitement des étagères de remplacement pour toutes les peintures Mowilex Cat Kayu dan Besi vérifiées, fabriquées avant 2019, lorsque l'entreprise a commencé sa transition vers des produits sans plomb.

« L'exposition au plomb est un problème de santé publique majeur, et Mowilex Indonesia a fait des investissements conséquents en temps et ressources pour faire face aux dangers », déclare Niko Safavi, PDG de Mowilex Indonesia. « Bien que la pandémie de COVID-19 ait ralenti les progrès à l'échelle mondiale, nous demeurons déterminés à protéger les familles et la planète en éliminant le plomb de nos produits de consommation. »

Pourquoi éliminer le plomb ?

Le plomb est un métal toxique qui s'accumule dans plusieurs systèmes du corps humain. Il est particulièrement nocif pour les enfants, dont le corps peut absorber quatre à cinq fois plus de plomb que le corps des adultes. Cette exposition peut entraîner des déficiences intellectuelles et un risque accru de problèmes de comportement. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que l'exposition au plomb coûte 977 milliards de dollars chaque année, et une grande partie du fardeau retombe sur les familles de pays à revenu faible et intermédiaire.

Mowilex Indonesia a cessé de produire certaines couleurs de sa peinture pour bois et pour métal qui contenaient du plomb en 2019, deux ans avant l'objectif d'élimination progressive fixé par l'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb. L'Alliance, organisée par l'OMS et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, indique que 79 pays ont fixé des limites juridiquement contraignantes sur la production, l'importation et la vente de peintures au plomb en décembre 2020. Les limites varient selon les pays, d'une limite maximale de 90 parties par million (ppm) aux États-Unis à 100 ppm en Suisse, à 1 000 ppm en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En Indonésie, la limite à adhésion facultative est de 600 ppm, même si certains souhaitent voir cette limite abaissée à 90 ppm. Pendant ce temps, Mowilex Indonesia a atteint un objectif plus ambitieux. Après avoir mis fin volontairement à la production de peinture Mowilex Cat Kayu dan Besi à base de plomb, l'entreprise a passé près de deux ans à remanier ses formules de peinture Mowilex Cat Kayu dan Besi pour incorporer des éléments à base d'huile et de solvants plus sûrs.

« Mowilex Indonesia a pris des mesures draconiennes en arrêtant en mai 2019 la production de peintures Mowilex Cat Kayu dan Besi à base de plomb. Nous savions que nous perdrions des revenus pendant que nous faisions une pause pour remanier nos formules, mais nous estimions qu'il était plus important d'agir de manière éthique et responsable. Nous franchissons la prochaine étape en retirant des étagères des magasins les produits restants Mowilex Cat Kayu dan Besi à base de plomb », déclare Niko Safavi.

« Mowilex Indonesia a reçu un certificat Gold Plus Rate Green Label Indonesia, avec un impressionnant 98 sur 100 sur sa certification Green Product Council Indonesia. La campagne Mowilex Pasti Aman est une initiative volontaire qui a un impact positif dans toute l'Indonésie, et elle souligne l'engagement de l'entreprise envers le service à la clientèle et la sécurité des produits. Nous espérons que cela incitera également d'autres fabricants de peinture à agir », déclare Hendrata Atmoko, président du Green Product Council Indonesia.

« Nous passons plus de 80 % de notre temps dans nos maisons et bureaux, ainsi que d'autres bâtiments. Cela rend l'exposition aux produits chimiques très préoccupante », ajoute M. Atmoko. « Certains Indonésiens ne comprennent pas les effets secondaires de la peinture au plomb, et nous soutenons pleinement les efforts de Mowilex Indonesia pour éduquer les clients et offrir des produits verts et sûrs. »

Fonctionnement du programme

Les détaillants sont invités à demander le remplacement des peintures Mowilex Cat Kayu dan Besi à base de plomb par des peintures sans plomb pendant la campagne de quatre mois Mowilex Pasti Aman de Mowilex Indonesia, qui commence le 1er septembre 2021. Les magasins avec d'anciennes peintures Mowilex Cat Kayu dan Besi à base de plomb, qui contiennent encore l'ancienne formule et ont été fabriquées avant 2019, peuvent rejoindre le programme. Il leur suffit de se rendre sur le site https://mowilexpastiaman.mowilex.com. Après avoir entré les codes de produit pour vérifier l'admissibilité au programme, le site Web guidera les détaillants dans le processus de retour et de remplacement, qui est gratuit.

Le plomb trouvé dans les précédentes formules de peinture Mowilex Cat Kayu dan Besi provenait principalement de pigments utilisés dans les jaunes et les rouges, plus certaines nuances d'orange et de vert qui incorporaient des composants jaunes et rouges. Ces quatre pigments seront les plus concernés par les efforts de remplacement de Mowilex Indonesia.

« Mowilex Indonesia a cessé de produire des peintures au plomb Mowilex Cat Kayu dan Besi en 2019. Bien que les anciens contenants de peinture respectent toujours les limites de plomb à adhésion volontaire de l'Indonésie, nous voulons en faire plus pour éliminer les toxines et protéger les consommateurs. En tant qu'entreprise, nous sommes fiers de poursuivre nos efforts en remplaçant les anciennes formules par des peintures sans plomb Mowilex Cat Kayu dan Besi, sans frais pour les détaillants », déclare Novina Tjahadi, responsable de la recherche et du développement chez Mowilex.

La durabilité en action

La campagne Mowilex Pasti Aman est l'une des nombreuses initiatives qui démontrent l'engagement de l'entreprise envers la durabilité et la responsabilité sociale. Mowilex Indonesia est le seul fabricant à être certifié « neutre en carbone » de l'Indonésie ; ses fonds de compensation carbone soutiennent des projets de conservation des habitats régionaux, ainsi que des projets réfléchis de développement communautaire. Actuellement, l'entreprise aide à sauver 65 000 hectares de forêt dans la réserve de biodiversité de Rimba Raya à Bornéo, qui abrite 105 000 orangs-outans de Bornéo en danger. Mowilex Indonesia soutient également la protection des requins-baleines en danger dans une zone marine écologiquement sensible de Sumbawa.

En collaboration avec le ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts, Mowilex Indonesia plante 50 000 nouveaux arbres, dont 5 500 mangroves qui protègent déjà le littoral et capturent le carbone à Bali et à Purwakarta. L'entreprise s'est engagée à réduire de 80 % la nouvelle utilisation de plastique dans ses emballages avant 2027.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.mowilex.com.

