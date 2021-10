Mozart Therapeutics lance un cycle de financement de série A de 55 millions de dollars pour mettre au point des thérapies modifiant les maladies auto-immunes et inflammatoires

- Faire progresser les modulateurs Treg CD8 de premier ordre pour rétablir l'équilibre immunitaire

SEATTLE, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Mozart Therapeutics, Inc., une nouvelle entreprise biopharmaceutique ciblant une nouvelle voie immunitaire pour changer le cours des maladies auto-immunes et inflammatoires, a annoncé aujourd'hui un financement de série A de 55 millions de dollars dirigé par ARCH Venture Partners, un investisseur de série A, et Sofinnova Partners. D'autres investisseurs incluent Eli Lilly & Company, MRL Ventures Fund (le fonds de Merck & Co., Inc., axé sur les thérapies en début de croissance), Leaps by Bayer, Altitude Life Science Ventures, Alexandria Venture Investments.

Mozart a été fondé sur les travaux de Mark M. Davis, Ph.D., un expert mondial de premier plan dans le domaine de la biologie des cellules T. Le professeur Davis a découvert qu'un réseau de cellules régulatrices T CD8 joue un rôle clé dans la surveillance, la reconnaissance et l'élimination des cellules immunitaires autoréactives et pathogènes mal activées, qui sont une cause fondamentale des maladies auto-immunes et inflammatoires1. La technologie a fait l'objet d'un octroi de licence à Mozart afin que l'entreprise puisse développer des candidats thérapeutiques qui ciblent et modulent ce réseau pour le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires.

L'entreprise utilisera les fonds de la série A pour faire progresser son principal modulateur Treg CD8 vers la clinique tout en faisant progresser d'autres programmes générés à partir de sa nouvelle plateforme.

« Mozart réalise quelque chose de vraiment unique pour changer le paradigme de traitement des patients atteints de maladies auto-immunes et inflammatoires. Nous visons à redéfinir et à restaurer l'équilibre du système immunitaire en tirant parti d'une nouvelle voie pour développer des modulateurs Treg CD8 de premier ordre en tant que traitements modificateurs de maladies. Notre objectif est de répondre à un besoin non satisfait pour toute une série de maladies. », a déclaré Katie Fanning, PDG de Mozart Therapeutics et professionnelle chevronnée de l'industrie de la biotechnologie depuis 35 ans. « Je suis reconnaissante d'avoir l'appui financier d'un groupe solide d'investisseurs de premier plan dans le domaine des soins de santé. Ils apportent une orientation industrielle et stratégique exceptionnelle pour faire progresser nos candidats thérapeutiques grâce au développement et les amener dans la clinique. »

« La modulation du réseau Treg CD8 représente une nouvelle façon de s'attaquer à une cause fondamentale de la dysrégulation du système immunitaire. Nous sommes heureux de soutenir l'avancement de la recherche novatrice de Mozart, qui pourrait avoir un impact significatif sur l'évolution d'un large éventail de maladies », a déclaré Steve Gillis, Ph.D., directeur général d'ARCH Venture Partners et président du conseil d'administration de Mozart.

« Étant donné le besoin important et étendu de thérapies efficaces pour les maladies auto-immunes et inflammatoires, il est passionnant de voir l'approche nouvelle et distincte de Mozart pour relever ce défi », a déclaré Henrijette Richter, directrice associée chez Sofinnova Partners. « Nous sommes ravis de nous joindre à ce consortium d'investisseurs de classe mondiale et sommes impatients de soutenir l'équipe pour établir Mozart comme un leader de classe mondiale dans le domaine de la modulation du réseau de cellules régulatrices T CD8. »

Mozart a également annoncé la formation d'un conseil consultatif scientifique, composé de leaders d'opinion clés dans les domaines de l'immunologie, de la biologie des cellules T, de la modulation immunitaire et de l'ingénierie des protéines, et de son conseil d'administration, composé d'éminents investisseurs en biotechnologie et de vétérans de l'industrie pharmaceutique.

Conseil consultatif scientifique de Mozart :

Mark M. Davis, Ph.D., cofondateur scientifique, directeur du Stanford Institute for Immunology, Transplantation and Infection (ITI), détenteur de la chaire Avery Family Professor of Immunology et chercheur au Howard Hughes Medical Institute.





K. Christopher Garcia, Ph.D., cofondateur scientifique, professeur de physiologie moléculaire et cellulaire et de biologie structurale à la faculté de médecine de l'Université de Stanford , et chercheur au Howard Hughes Medical Institute.





, et chercheur au Howard Hughes Medical Institute. Calvin Kuo, Ph.D., cofondateur scientifique, détenteur de la chaire Maureen Lyles D'Ambrogio Professor of Medicine (hématologie) à la faculté de médecine de l'Université de Stanford .





. Michael Rosenblum, Ph.D., professeur de dermatologie et vice-président de recherche à l'Université de Californie à San Francisco (UCSF)

Conseil d'administration de Mozart :

Steven Gillis, Ph.D., président, ARCH Venture Partners

Tom Daniel, MD

Peter Dudek, Ph.D., MRL Ventures Fund

Julie Gilmore, Ph.D., Eli Lilly & Company

Lucio Iannone, Ph.D., Leaps by Bayer

Henrijette Richter, Sofinnova Partners

À propos des modulateurs Treg CD8

Les modulateurs Treg CD8 sont des molécules thérapeutiques qui modifient la maladie et ciblent sélectivement le réseau de cellules T régulatrices CD8 pour contrecarrer les premiers événements de la cascade inflammatoire auto-immune. La dysrégulation de ce réseau joue un rôle clé dans la pathologie des maladies auto-immunes et inflammatoires. Les modulateurs Treg CD8 sont conçus pour restaurer les fonctions intrinsèques des cellules régulatrices CD8 T afin de supprimer et d'éliminer les cellules immunitaires pathogènes, offrant un contrôle durable des maladies auto-immunes et inflammatoires.

À propos de Mozart Therapeutics

Mozart Therapeutics se concentre sur le développement de thérapies modificatrices de maladies auto-immunes et inflammatoires qui fonctionnent en ciblant une nouvelle voie immunitaire réglementaire. La cible thérapeutique du programme principal de Mozart concerne les troubles gastro-intestinaux à médiation auto-immune. Le siège social de l'entreprise est sis à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.mozart-tx.com et suivez l'entreprise sur LinkedIn @Mozart-tx.

1Saligrama N, Davis MM et al., Nature 2019: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1467-x

