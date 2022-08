mParticle acquiert la start-up de l'IA Vidora pour aider les équipes à enrichir les profils clients et améliorer leurs stacks marketing

L'offre combinée améliore la valeur de l'engagement client et des outils d'analyse avec des capacités de modélisation prédictive et prescriptive de l'IA.

NEW YORK, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- mParticle, un leader dans l'infrastructure de données clients, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait l'acquisition de Vidora, une plateforme de personnalisation des données clients par intelligence artificielle. Grâce à cette acquisition, les équipes peuvent désormais facilement créer et déployer des modèles dans l'écosystème partenaire de mParticle, qui compte plus de 300 intégrations d'API, afin d'améliorer la prise de décision, la segmentation et la personnalisation. Les avantages de l'offre combinée comprennent :

1.Un renforcement de l'utilisation des outils de marketing et d'analyse. Grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, les équipes sont en mesure d'extraire plus de valeur de leurs systèmes existants, ce qui les rend plus intelligents et améliore l'engagement des clients de façon globale.

2.Une amélioration de la conversion et du retour sur investissement à grande échelle. Les équipes peuvent facilement créer et déployer des scores d'utilisateur pour la prochaine meilleure action et la prochaine meilleure offre sur l'ensemble de leurs propriétés numériques et canaux marketing afin d'optimiser les conversions et le retour sur investissement.

3.Une segmentation prédictive du public. Les équipes peuvent facilement créer des publics ressemblants, automatiser les publics à la recherche d'objectifs et déployer des modèles de hausse prédictive pour accroître l'engagement et le retour sur investissement à grande échelle.

Il s'agit de la deuxième acquisition de mParticle au cours des sept derniers mois et, grâce à elle, les spécialistes du marketing sont en mesure de créer les expériences les plus pertinentes et personnalisées sur l'ensemble des canaux, sans avoir besoin d'expertise en ingénierie des données. Les équipes sont en mesure d'améliorer le contexte client grâce à l'intelligence artificielle, en créant de riches attributs liés aux dépenses prévues, au risque de passage à la concurrence, à la meilleure prochaine action, au prochain achat le plus probable, et plus encore. Ces attributs sont mis à disposition des plus de 300 partenaires de l'écosystème mParticle et exploitables en temps réel.

« Les équipes doivent faire plus avec moins et nous pensons que cela commence par faire mieux avec les données », a indiqué Michael Katz, PDG de mParticle. « En intégrant l'intelligence artificielle à la couche de données, les équipes peuvent améliorer la valeur qu'elles tirent des données de leurs clients, de leurs pipelines de données et de leur ensemble d'outils de mobilisation des clients. Le résultat final est une performance inégalée sans sacrifier l'échelle. »

« Le monde change rapidement. Une stratégie de données de première partie est maintenant plus importante que jamais. Et l'IA devrait en être au cœur », a confié Alex Holub, PDG de Vidora. « Lorsque nous avons lancé Vidora, nous étions fanatiques de l'idée de rendre les modèles d'IA accessibles et en libre-service pour les utilisateurs professionnels. Nous sommes ravis de nous associer à mParticle pour accroître notre impact et aider les marques les plus innovantes du monde à offrir les meilleures expériences client en matière de données et d'intelligence artificielle. »

En plus d'intégrer la technologie propriétaire de Vidora, mParticle ajoutera l'équipe de Vidora, dirigée par le PDG de Vidora, Alex Holub. Les conditions de l'accord ne sont pas divulgués pour le moment.

Pour en savoir plus sur la transaction et sur la façon dont les équipes peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour suralimenter leurs stacks marketing, cliquez ici : https://www.mparticle.com/blog/mparticle-acquires-vidora

À propos de mParticle

mParticle facilite la gestion holistique des données clients tout au long du cycle de vie des produits et des clients. Des équipes d'entreprises telles que Restaurant Brands International, NBCUniversal, JetBlue, Venmo et Airbnb utilisent mParticle pour offrir des expériences client exceptionnelles et accélérer la croissance en résolvant les problèmes fondamentaux qui entravent le succès à grande échelle. mParticle a annoncé une collecte de fonds de 150 millions de dollars en octobre 2021, menée par Permira, à la suite d'une forte croissance et d'innovations importantes en matière de produits. Fondée en 2013, mParticle a son siège social à New York et compte des employés dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site http://mparticle.com .

À propos de Vidora

Vidora propose une plateforme de personnalisation de l'IA en temps réel, leader du secteur, qui se concentre sur les données des clients. La plateforme de Vidora, Cortex, permet aux entreprises d'intégrer rapidement l'apprentissage automatique dans leurs flux de travail marketing, ad-tech et produits. La plateforme permet des centaines de cas d'utilisation en seulement quelques clics, y compris des prédictions, des prescriptions comme la modélisation ascendante, des recommandations, des « looks-alike », des « next-best-action » et la prise de décision dynamique. For more information, rendez-vous sur https://www.vidora.com/ .

