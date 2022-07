MPI Corporation a installé son WaferWallet(R)MAX pour les processus WLR 200 mm et 300 mm

HSINCHU, 30 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La division Advanced Semiconductor Test de MPI Corporation, un leader de l'industrie et de l'innovation en matière de solutions de test de semi-conducteurs, a initié l'intégration du système de test automatisé de sonde TS3500-SE avec WaferWallet®MAX, une solution de manipulation de 200 mm et 300 mm à cassette polyvalente et à auto-amorçage FOUP, dans un processus de test WLR de pointe.

MPI Corporation has Installed its WaferWallet®MAX for 200mm and 300mm WLR Processes MPI Corporation’s Advanced Semiconductor Test Division, an industry and innovation leader of semiconductor test solutions initiated the integration of the TS3500-SE automated wafer probe test system with WaferWallet®MAX, a multi-purpose cassette, FOUP self-docking 200 mm and 300 mm handling solution, into a leading WLR test process. (PRNewsfoto/MPI Corporation)

Le WaferWallet®MAX offre une solution d'automatisation en augmentant la durée totale des tests de plus de 400 % sans compromettre la précision et la capacité de mesure. Il augmente encore l'efficacité et la productivité des tests en réduisant le temps de trempage (qui fait partie de la durée totale du test), tout en permettant l'échange de plaquettes chaudes/froides, une capacité unique de chargement et de déchargement de plaquettes alors que le mandrin reste à n'importe quelle température de test.

MPI collabore avec succès avec imec pour l'intégration de sa solution WaferWallet®MAX dans le département Advanced Reliability Robustness and Test (AR²T) d'imec, en tirant parti de leurs activités de qualification WLR 200 et 300 mm en soutien de leurs programmes de R&D Logic, Insite et Memory.

« L'augmentation significative du débit et l'obtention de plus de données statistiques se traduisent par une mise sur le marché plus rapide pour notre client », a déclaré Stojan Kanev, directeur général de la division Advanced Semiconductor Test. « En plus de sa flexibilité inégalée et de son évolutivité sur le terrain sans coût supplémentaire, le WaferWallet®MAX 300MM est une extension naturelle des systèmes automatisés de test de wafers de la série TS3500 de MPI, offrant une solution d'automatisation rentable, pour augmenter l'efficacité des cellules de test et réduire le coût global du test. »

WaferWallet®MAX intègre de manière transparente le balayage automatisé des cassettes, le pré-alignement des wafers, la lecture des identifiants supérieurs et inférieurs via la suite logicielle de contrôle des prober multi-touch SENTIO® de MPI. SENTIO® reste le leader incontesté du marché en matière de fonctionnement intuitif et d'approche centrée sur le client, tout en offrant une voie de mise à niveau gratuite unique et des outils programmables du domaine public.

À propos de MPI Corporation

Leader mondial des technologies dans les domaines des semi-conducteurs, des diodes électroluminescentes (LED), des photodétecteurs, des lasers, de la recherche sur les matériaux, de l'aérospatiale, de l'automobile, de la fibre optique, des composants électroniques et plus encore, MPI Corporation a été créée en 1995 et a son siège social à Hsinchu, à Taïwan. L'entreprise mène principalement ses activités dans quatre secteurs, dont les divisions liées aux cartes sonde, à l'automatisation de la photonique, aux tests avancés de semi-conducteurs et aux essais thermiques. Les produits de MPI comprennent diverses technologies avancées de cartes sonde, des sondeurs, des testeurs, des appareils de manutention de matériaux ainsi que des systèmes d'inspection et systèmes ThermalAir. Bon nombre de ces produits sont accompagnés de suites logicielles d'étalonnage, d'essai et de mesure à la fine pointe de la technologie. La diversification du portefeuille de produits et des industries favorise un environnement sain qui est propice à la croissance et à la fidélisation du personnel. L'entrecroisement de technologies de produits permet à chaque innovation de l'entreprise de se démarquer dans des domaines importants pour sa précieuse clientèle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : mpi-corporation.com

