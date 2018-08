mPrest arrive sur le marché européen des services publics et présente sa technologie énergétique intelligente au CIGRE Paris 2018

TEL AVIV, Israël, August 21, 2018 /PRNewswire/ --

mPrest introduit sur le marché européen des services d'électricité une nouvelle technologie IdE (Internet de l'énergie) essentielle aux entreprises pour le développement d'une énergie plus verte et plus intelligente

mPrest, leader des logiciels de surveillance, de contrôle et d'analyse de mégadonnées pour le marché industriel de l'IdO, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa présence mondiale au marché européen des services d'électricité. mPrest lancera son arrivée en Europe à l'occasion de la conférence CIGRE Paris 2018, stand n°350, du 27 au 31 août.

À l'occasion du CIGRE, mPrest présentera ses applications éprouvées de Système de Systèmes de modernisation de réseaux ainsi que ses derniers produits logiciels intelligents, notamment de gestion des ressources énergétiques distribuées (mDERMS), de gestion de l'état des actifs, d'optimisation de la maintenance des câbles URD et de gestion des événements majeurs.

« Le marché européen des services d'électricité est un marché innovant et à forte croissance, avec des consommateurs avertis qui exigent une énergie plus intelligente et plus verte », a déclaré Ron Halpern, directeur commercial de mPrest. « L'Europe a toujours rapidement adopté des ressources énergétiques alternatives et intégré des technologies avancées pour équiper l'industrie des services d'électricité à long terme, et mPrest a hâte de jouer un rôle dans la transformation du marché européen, comme nous le faisons déjà sur d'autres marchés internationaux. Notre « Système de Systèmes » qui a déjà fait ses preuves au niveau de la production, et nos applications de modernisation du réseau, dont nous présenterons beaucoup d'exemples à l'occasion du CIGRE Paris, constituent la nouvelle génération d'applications IdE (Internet de l'énergie) à destination des services publics. »

mPrest présentera ses solutions révolutionnaires d'IdO industriel à l'occasion du CIGRE, notamment :

mDERMS, pour la gestion de l'énergie distribuée, révolutionne la manière dont les services de distribution d'électricité gèrent leurs réseaux électriques en constante évolution.

Contrôle Volt/VAr - Au fur et à mesure que les ressources énergétiques distribuées (DER, Distributed Energy Resources) renouvelables sont plus largement déployées, cela crée des problèmes de stabilité et de fiabilité pour les gestionnaires de réseau de distribution. mPrest fera la démonstration de ses capacités de gestion du voltage qui complètent son produit de gestion des énergies distribuées.

La gestion de l'état des actifs fournit une surveillance en temps réel, des analyses et une maintenance prédictive précise pour les actifs essentiels.

L'optimisation de la maintenance des câbles URD réduit les coûts et améliore la fiabilité des câbles URD à l'aide de l'analyse de mégadonnées et d'algorithmes basés sur l'intelligence artificielle.

La gestion des événements majeurs permet aux services d'électricité d'être mieux préparés face aux catastrophes naturelles, de créer des plans de désénergisation et de réhabilitation optimaux et de gérer les événements en temps réel afin d'accélérer les temps de récupération et réduire les coûts.

Le secteur mondial des services d'électricité est confronté à des défis croissants à mesure que les consommateurs et les produits de consommation deviennent plus connectés et plus dépendants de la technologie IdO. Outre les défis liés à l'intégration de nouvelles technologies aux infrastructures existantes, les services d'électricité doivent également s'adapter pour intégrer de manière transparente des sources d'énergie renouvelables - telles que l'énergie éolienne et solaire - aux réseaux existants. mPrest fournit aux services publics un « Système de Systèmes » permettant de combiner, d'analyser et même de monétiser tous ces éléments mobiles.

En lançant ses opérations sur le marché européen, mPrest se concentrera sur le développement de partenariats stratégiques avec des partenaires et des services d'électricité clés, et mettra en œuvre une vision consistant à aider les services d'électricité à réaliser des modèles d'entreprise innovants tout en soutenant les initiatives en matière d'énergie renouvelable et de réponse à la demande.

À propos de mPrest :

mPrest est un fournisseur mondial de logiciels de monitoring, de contrôle et d'analyse de mégadonnées essentiels aux entreprises. En s'appuyant sur la puissance de l'Internet des objets dans l'industrie, le « système de systèmes » intégratif de mPrest joue indéniablement un rôle de catalyseur pour la transformation numérique des entreprises. Nos solutions de gestion innovantes ont été déployées dans diverses applications de dernière génération pour des fournisseurs de services de télécommunications, des intégrateurs de systèmes, des villes intelligentes et dans des applications IdE (Internet de l'énergie) pour des fournisseurs d'énergie et des forces de défense et de sécurité intérieure. Pour plus d'informations sur mPrest, veuillez consulter le site http://www.mprest.com.