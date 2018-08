mPrest introduceert optimalisatieapplicatie voor onderhoud van URD-kabels (Underground Residential Distribution) voor een slimme energievoorziening

TEL AVIV, Israël, August 28, 2018 /PRNewswire/ --

mPrest gebruikt geavanceerde data-algoritmes om sensorloze URD-kabels te beschermen en uitval van middelen en stroomstoringen te beperken

mPrest, de belangrijkste leverancier van missiekritische monitorings-, besturings- en big data-analysesoftware voor the Internet of Energy-markt, kondigde vandaag de introductie aan van zijn optimalisatieapplicatie voor het onderhoud van URD-kabels (Underground Residential Distribution), een nieuw, slim elektriciteitsnet voor sensorloze URD-kabels die moeilijk toegankelijk zijn, waarmee uitval van middelen en stroomstoringen kunnen worden beperkt.

Onderhoud van URD-kabels is een missiekritische en lastige taak. Elektriciteitsbedrijven zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van duizenden kilometers aan URD-kabels, waarvan de meeste al decennia geleden zijn aangelegd. Omdat deze kabels niet uitgerust zijn met sensoren, hebben onderhoudsverantwoordelijken weinig zicht op de onderhoudstoestand van de kabels. Bovendien liggen de kabels vaak direct in de grond, zonder beschermende buis. Hierdoor zijn de vervangingskosten nog hoger. Gebrek aan inzicht in de onderhoudstoestand en verwachte levensduur van de kabels maakt het moeilijk om prioriteiten te stellen voor onderhouds- en vervangingsactiviteiten, toekomstige storingen te voorspellen en proactieve acties te ondernemen om dergelijke uitval te voorkomen.

De nieuwe AI-gedreven optimalisatieapplicatie voor onderhoud van mPrest hanteert een statistische aanpak gebaseerd op aan URD-kabels gerelateerde databestanden. Om een slim, big data-gedreven plan op te stellen voor de onderhoudsverantwoordelijke, analyseert mPrest verschillende invloedrijke factoren, zoals de kabelleverancier, -locatie en andere kenmerken van de kabels, zoals installatiedatum, grondsoort, vochtigheid, etc.

"Het vermogen om de toestand van sensorloze URD-kabels te voorspellen zorgt voor een revolutie in de energiesector en helpt oude voorzieningen het digitale tijdperk in," vertelt Ron Halpern, Chief Commercial Officer van mPrest. "Elektriciteitsbedrijven hebben nu harde gegevens tot hun beschikking om optimale plannen te ontwikkelen voor energienetten, uitval van middelen te voorspellen, de onderhoudstoestand van de middelen bij te houden en stroomstoringen te voorkomen voordat deze plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is kosten te besparen voor de bedrijven zelf en voor de consumenten, en de service aanzienlijk te verbeteren."

Het optimalisatiesysteem voor onderhoud van URD-kabels van mPrest extraheert URD-gegevens van kabelsegmenten vanuit platforms zoals bedrijfsactivabeheer, werk- en activabeheer, EAM en/of GIS. Door gebruik te maken van een zelflerend model worden belangrijke factoren ontdekt die invloed uitoefenen op de prestaties en de levensduur van de URD-kabels en wordt de kans op uitval van bepaalde kabelsegmenten voorspeld.

mPrest stelt elektriciteitsbedrijven in staat om gebruik te maken van een proactief kabelbeheersysteem, waarmee de kosten voor kabelonderhoud vier tot zeven keer lager kunnen uitvallen dan bij een reactief systeem. Door gebruik te maken van het proactieve beheersysteem van mPrest, het zogenaamde 'systeem van systemen' kunnen elektriciteitsbedrijven kosten besparen die gerelateerd zijn aan uitval van URD-kabels, de betrouwbaarheid van het systeem verhogen, regelgeving naleven en hun merkreputatie beschermen.

De optimalisatieapplicatie voor onderhoud van URD-kabels van mPreston wordt al gebruikt in Noord-Amerika. Daar wordt de applicatie uitgebreid naar vergelijkbare sensorloze middelen die moeilijk toegankelijk zijn, zoals distributietransformatoren, etc.

Over mPrest:

mPrest is een wereldwijde leverancier van missie-kritische monitoring-, besturings- en big data-analysesoftware. Gebruikmakend van de kracht van Industrial IoT vormt het integratieve 'systeem van systemen' van mPrest een beproefde katalysator voor digitale bedrijfstransformatie. Onze innovatieve managementoplossingen zijn geïmplementeerd in next-gen-toepassingen voor carrier-serviceproviders, systeemintegrators, slimme steden en IoE-toepassingen (Internet of Energy) voor stroomvoorzieningen, defensie en HLS. Kijk voor meer informatie op mPrest http://www.mprest.com