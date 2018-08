mPrest présente son application d'optimisation de la maintenance des parcs de câbles pour la distribution résidentielle souterraine (DRS) dans les réseaux électriques intelligents

TEL AVIV, Israël, August 28, 2018 /PRNewswire/ --

mPrest utilise des algorithmes de données afin de protéger les câbles DRS sans capteur et de réduire les défaillances du système et les pannes de courant

mPrest, leader des logiciels de surveillance, de contrôle et d'analyse de mégadonnées pour le marché de l'Internet de l'énergie, a annoncé aujourd'hui le lancement de son application de maintenance optimisée des parcs de câbles de distribution résidentielle souterraine (DRS), un nouveau système d'alimentation intelligent des câbles sans capteur qui minimisent les défaillances du système et réduisent la fréquence des coupures de courant.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/546428/mPrest_Logo.jpg )





La maintenance des parcs de câbles DRS est une tâche redoutable et cruciale : les services publics possèdent des milliers de kilomètres de câbles DRS, dont la plupart ont été installés il y a plusieurs décennies. En outre, étant donné que ces câbles sont sans capteur, les services publics ont une visibilité limitée de leur état de santé. De plus, dans de nombreux cas, ces câbles peuvent être enterrés directement dans le sol, sans conduit , augmentant ainsi leurs coûts de remplacement. Le manque de connaissance de la capacité de survie des câbles rend difficile la hiérarchisation des activités de maintenance et de remplacement, la prévision des défaillances imminentes et la prise de mesures proactives pour éviter ces défaillances.

La nouvelle application d'optimisation de la maintenance de mPrest, pilotée par intelligence artificielle, adopte une approche statistique et repose sur des myriades de données diverses et variées liées aux câbles DRS. Plusieurs facteurs influenceurs clés sont analysés pour que mPrest puisse créer un plan intelligent, basé sur des mégadonnées pour l'entité de service public concernée, comme par exemple les données de fournisseur de câble, l'emplacement et autres caractéristiques du câble, la date d'installation, le type de sol, l'humidité etc.

« La capacité de prédire l'état de santé des câbles DRS sans capteur est en train de révolutionner le secteur de l'énergie et de faire entrer les services publics existants dans l'ère numérique », a déclaré Ron Halpern, directeur commercial de mPrest. « Les services publics peuvent désormais tirer profit de données réelles afin de créer des plans optimaux pour les réseaux électriques, prévoir les pannes d'actifs, surveiller l'état des actifs et prévenir les pannes de courant avant que celles-ci ne surviennent - permettant ainsi de réaliser des économies aussi bien pour eux-mêmes que pour leurs consommateurs tout en améliorant considérablement la qualité du service fourni. »

Le système d'optimisation de la maintenance des parcs de câbles DRS de mPrest extrait les données d'un segment de câble DRS depuis des plateformes telles que la gestion des actifs d'entreprise, la gestion du travail et des actifs et les SIG. À l'aide d'un modèle d'auto-apprentissage, il découvre les facteurs clés qui affectent les performances et la capacité de survie des câbles DRS et prédit la probabilité d'une défaillance d'un segment de câble.

mPrest permet aux services publics d'utiliser un système proactif de gestion de la santé des câbles qui réduira les coûts de maintenance des câbles DRS de quatre à sept fois par rapport à une gestion réactive de l'état des actifs. En utilisant l'outil de gestion proactif « système de systèmes », les services publics peuvent réduire la charge financière liée à la défaillance des câbles DRS, accroître la fiabilité du système et maintenir la réputation de la marque et les relations réglementaires.

L'application d'optimisation de la maintenance des parcs de câbles DRS de mPrest est déjà déployée en Amérique du Nord, et cette application s'étend également à d'autres actifs similaires, difficiles d'accès et sans capteur, tels que les transformateurs de distribution et autres.

À propos de mPrest :

mPrest est un fournisseur mondial de logiciels de monitoring, de contrôle et d'analyse de mégadonnées essentiels aux entreprises. En s'appuyant sur la puissance de l'Internet des objets dans l'industrie, le « système de systèmes » intégratif de mPrest joue indéniablement un rôle de catalyseur pour la transformation numérique des entreprises. Nos solutions de gestion innovantes ont été déployées dans diverses applications de dernière génération pour des fournisseurs de services de télécommunications, des intégrateurs de systèmes, des villes intelligentes et dans des applications IdE (Internet de l'énergie) pour des fournisseurs d'énergie et des forces de défense et de sécurité intérieure. Pour plus d'informations sur mPrest, veuillez consulter le site http://www.mprest.com