MQDC construye la primera ciudad de Tailandia diseñada para favorecer una vida más sana y feliz en The Forestias

La Sra. Thippaporn Ahriyavraromp, presidenta de MQDC, afirmó: "Estamos construyendo la primera ciudad del mundo que está diseñada a propósito con la intención de favorecer una vida más saludable".

"En su diseño y construcción están trabajando algunos de los expertos más aclamados del mundo, así como las principales instituciones mundiales, para garantizar que todos sus aspectos promuevan una mejor calidad de vida", afirmó.

La Sra. Ahriyavraromp afirmó que MQDC aumentó su inversión en The Forestias "después de recibir muy buenos comentarios de los socios mundiales, lo que nos animó a seguir adelante en el camino de crear un nuevo tipo de proyecto que se centra completamente en el bienestar de los residentes, la comunidad circundante y la sostenibilidad".

Entre las características más extraordinarias de The Forestias se encuentra una enorme área de bosque plantada con árboles jóvenes de 4,8 hectáreas en su centro, lo que da lugar a un sistema ecológico diverso y rico que se desarrollará de forma natural en los años venideros.

"También es la primera vez, en cualquier parte del mundo, que un bosque de este tamaño se integra en el proyecto de construcción de una ciudad para devolver la naturaleza a un entorno urbano, y que es una de las razones por las que llamamos a The Forestias un distrito comunitario encantado en el bosque", afirmó.

The Forestias incluye múltiples componentes residenciales con villas y condominios destinados a una amplia gama de estilos de vida y tamaños de familia, así como espacios comerciales para oficinas, un complejo deportivo, actividades de estilo de vida, comercios minoristas y tiendas de alimentos y bebidas, además de instalaciones educativas y de entretenimiento familiar en un Centro de Vida Familiar .

También se encuentra un centro urbano destinado a actividades comunitarias y culturales , un teatro, un salón de eventos, mercados y una pasarela elevada de 1,6 kilómetros que une muchos de los componentes del desarrollo y proporciona una "caminata natural" que se extiende por encima del bosque.

Otro componente pionero es una zona residencial diseñada específicamente para hacer la vida más segura y cómoda para las personas mayores, lo cual incluye instalaciones especializadas para las actividades diarias, una casa club y cuidadores capacitados.

Asimismo, cuenta con un hotel de 5 estrellas y un gran centro médico con instalaciones de última generación y algunos de los especialistas médicos más eminentes de Tailandia.

El Sr. Kittiphun Ouiyamaphun, director del proyecto The Forestias, afirmó: "Todo en The Forestias está diseñado con el propósito común de promover la buena salud y la felicidad de los residentes a un nivel nunca antes alcanzado, incluidos la distribución de los espacios públicos, la distribución de las viviendas, la elección de los materiales utilizados dentro y fuera de las viviendas, la integración de las tecnologías de vida del siglo XXI, la gestión de la luz natural, el ruido, el calor, los flujos de aire, así como la calidad del aire y del agua".

Una de las innovaciones más importantes de The Forestias es la forma en que las familias se acercan entre sí a través de múltiples generaciones por medio de componentes residenciales cuidadosamente planificados ubicados en la urbanización.

"Cada componente está diseñado específicamente para las necesidades de un grupo de edad en particular, ya sean personas que buscan trabajo por primera vez, recién casados, familias jóvenes o padres mayores. Que todos estén ubicados en The Forestias permite que los padres, hijos y nietos vivan juntos, manteniendo al mismo tiempo su independencia y privacidad", añadió el Sr. Ouiyamaphun.

Asimismo, añadió: "El cultivo de un inmenso bosque, incluidos un área de auténtico bosque profundo, por un coste de 33 millones de dólares, es la pieza central de nuestro proyecto, y ayuda a la gente a estar más cerca de las numerosas maravillas de la naturaleza".

El Sr. Ouiyamaphun afirmó que se espera que el bosque actúe como un "pulmón verde", tanto para The Forestias como para las comunidades cercanas, y que también refresque de forma general toda la zona, además de ayudar a restaurar la naturaleza en beneficio de todos.

"Además de tratar mejor nuestro planeta, también ayudamos a nuestros residentes a contribuir a la sostenibilidad. Por ejemplo, nuestros sistemas de energía de última generación ayudarán a los residentes y visitantes de todo el proyecto a reducir sus emisiones de dióxido de carbono en una cantidad asombrosa que es casi equivalente a lo que absorbería un bosque de 4800 hectáreas", afirmó.

El Sr. Visit Malaisirirat, director general de MQDC, afirmó: "MQDC tiene como objetivo llevar a cabo grandes proyectos y, al mismo tiempo, fomentar, a través del ejemplo, la responsabilidad social y el cuidado del bienestar de todos".

"The Forestias está revolucionando nuevos conceptos de desarrollo inmobiliario que mejoran la calidad de vida de los residentes y de las comunidades limítrofes, a la vez que promueven la sostenibilidad", señaló.

The Forestias está estratégicamente ubicado en el Corredor Económico Oriental, que se predice que es el corredor de desarrollo de más rápido crecimiento en Tailandia, y tiene fácil acceso a las principales carreteras y sistemas de transporte público.

La construcción de los sistemas de carreteras y los pilotes para la infraestructura del proyecto ya se han completado en un 90 por ciento.

Entre algunos de los componentes de marca de The Forestias se encuentran condominios "Whizdom", condominios "Mulberry Grove", "Mulberry Grove Villas", residencias "The Aspen Tree", "Six Senses Residences" y un hotel "Six Senses".

