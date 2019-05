MRM//McCann présente les labels Boycott-Proof Delicatessen visant à unir la société autour de produits alimentaires et boissons

Ce concept est né en réponse au conflit politique actuel entre la Catalogne et le reste de l'Espagne. La Catalogne est une région d'Espagne dotée d'une identité historique très particulière, que son gouvernement cherche à rendre indépendante de l'Espagne. Les producteurs locaux souffrent de grandes pertes économiques en raison du boycott des produits catalans en Espagne, et vice versa.

Le label Boycott-Proof Delicatessen comprend des produits tels que le cava, l'huile d'olive, le chocolat et le miel. La moitié d'entre eux sont labellisés espagnols, et l'autre moitié catalans. Mais si l'on tire sur l'autocollant qui divise l'étiquette, la vérité apparait : les ingrédients sont les mêmes de chaque côté. Aucune frontière ne peut séparer ce que nous avons en commun.

Lors d'une dégustation organisée pour lancer la gamme, deux versions de chaque produit ont été présentées : l'une catalane, l'autre espagnole, avant que la vérité ne soit révélée. Ils ont également été distribués dans des restaurants et épiceries des deux côtés, afin que les consommateurs puissent choisir l'un ou l'autre des produits en fonction de leur idéologie. Après avoir découvert que le contenu est identique, ils étaient bien plus enclins à changer d'avis. D'autre part, les produits ont été présentés à des personnalités publiques et politiques des deux côtés.

Les consommateurs peuvent acheter les produits en direct chez les producteurs locaux à la frontière à l'adresse : www.boycottproofdelicatessen.com. Tous les producteurs peuvent rejoindre le label et vendre leurs produits sur cette boutique anti-boycott en ligne - une plateforme longue durée visant à les aider à ne pas souffrir des conséquences du boycott.

Fruit de Tapas Magazine, cette initiative a pour objectif d'unir la société autour des aliments. MRM // McCann Madrid est à l'origine de l'élaboration de la campagne.

La Catalogne et l'Espagne sont plongées dans leur plus grave crise politique depuis des décennies.

23 % des Espagnols non catalans ont arrêté d'acheter des produits provenant de la Catalogne.

100 % Catalan, 100 % Espagnol. Anti-Boycott, sans dispute.

Une initiative visant à réunir les société catalanes et espagnoles autour des aliments.

Une solution à long terme pour aider les producteurs à surmonter les conséquences du boycott.

Aucune frontière ne peut séparer ce que nous avons en commun.

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/880077/Boycott_Proof_Delicatessen.jpg)

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/880078/Boycott_Proof_Delicatessen.jpg)

Related Links

https://www.boycottproofdelicatessen.com



SOURCE MRM Madrid