MRMC et Dimension propulsent l'innovation de la capture de vidéos volumétriques vers le futur avec le Polymotion Stage Truck

Le Polymotion Stage Truck est le premier studio mobile de capture volumétrique 3 en 1 sur roues au monde. Conçue pour répondre aux besoins en contenu sensible au temps des diffuseurs, des personnalités du sport et des agences de création de contenu, cette plate-forme véritablement mobile est capable de filmer des vidéos volumétriques, de prendre des images 3D et de créer des avatars, n'importe où dans le monde.

Le mois dernier, la technologie volumétrique mobile a remporté un prix, le très convoité SVG Sports TV 2020, dans la catégorie Outstanding Production Achievement (Innovation) pour une performance de production exceptionnelle. En partenariat avec Sky Sports, des répliques numériques des meilleurs golfeurs du monde ont été créées pour une analyse de swing inédite au 148e Open. Les juges ont déclaré : « La combinaison de la capture volumétrique et de la rediffusion permet d'obtenir de très bons résultats dans des conditions difficiles. C'est l'une de ces innovations qui vous font vous demander : 'comment ont-ils fait cela ?' C'est certainement le genre d'innovation qui fait progresser l'industrie. »

La vitesse et la précision de déploiement sont des caractéristiques clés du Polymotion Stage Truck. Les systèmes hydrauliques à la pointe de la technologie permettent de tripler l'encombrement de la remorque et de disposer d'une salle de capture d'écran verte de 46m2, tandis que le système hydraulique de nivellement automatique assure la stabilité requise pour la capture de vidéos volumétriques.

L'intérieur du Polymotion Stage Truck a été conçu pour un maximum de flexibilité et la capture optimale de talents. Outre l'espace studio, deux salles polyvalentes entièrement climatisées offrent différentes options pour un accès facile aux produits, matériel et équipements pour la coiffure, le maquillage et l'habillage, des studios photo avec fond vert, voire des studios photo supplémentaires, proposant ainsi une expérience studio complète sur place. Les entrées et sorties aux deux extrémités de la remorque permettent au talent d'entrer/de sortir rapidement du studio. Il s'agit là d'un agencement idéal pour capturer de grands groupes d'individus, tels que des équipes sportives ou un groupe tout entier. La remorque comprend également un centre de données avec prétraitement complet pour un examen rapide des séquences vidéo permettant de prendre, sur place, des décisions artistiques.

Sara Gamble, responsable des solutions volumétriques, a déclaré : « Avec Stage Dome et Stage Truck, nous pouvons aller n'importe où à la recherche de talents, et ainsi soutenir l'industrie en fournissant du contenu créatif sur place. »

Pendant la pandémie mondiale, le Polymotion Stage Truck fonctionne dans des conditions de tournage sûres, conformément aux directives du gouvernement et de l'APA.

Simon Windsor, cofondateur et codirecteur général de Dimension, a déclaré : « Ces studios révolutionnaires de capture mobile permettront de nouvelles formes de divertissement virtuel et de contenu dans le sport, la musique, la mode et plus encore. De l'expérience immersive avec Britannia VR, développé par Sky, à celle de la Guerre des mondes, les technologies volumétriques et en temps réel repoussent les limites du divertissement, avec de nouvelles possibilités qui émergent chaque jour. »

Le Polymotion Stage Truck, associé au Polymotion Stage Dome, changera la façon dont la vidéo volumétrique est capturée dans les industries du divertissement et du sport, et ouvrira de nouvelles voies de création d'un contenu unique et immersif.

