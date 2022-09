MSA Safety präsentiert modernste und kompatible persönliche Schutzausrüstung auf der Emergency Services Show in Birmingham

Von Brandschutzkleidung, Helmen und Atemschutzgeräten bis hin zu High-Tech-Kommunikations-, Überwachungs- und Erkennungsgeräten für Ersthelfer

BIRMINGHAM, England, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- MSA Safety Incorporated ( NYSE: MSA), ein weltweit führender Anbieter von Ausrüstung und Technologie für die Sicherheit von Feuerwehrleuten, wird auf der kommenden Emergency Services Show (ESS) in Birmingham am 21. und 22. September im Mittelpunkt stehen und seine gesamte Palette an hochmoderner, kompatibler persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für Ersthelfer vorstellen. Das MSA-Team wird demonstrieren, wie seine Brandschutzkleidung, Helme, Atemschutzgeräte, fortschrittlichen Kommunikations- und Gasdetektionssysteme in einer Reihe von verschiedenen Anwendungen nahtlos zusammenarbeiten.

MSA Safety at the Emergency Services Show

Die Messebesucher sind eingeladen, die MSA Connected Firefighter Platform kennenzulernen, eine neue Reihe fortschrittlicher Sicherheitstechnologien, die zusammenarbeiten, um die Überwachung, Verantwortlichkeit und Kommunikation der Feuerwehrleute erheblich zu verbessern. Zwei Schlüsselkomponenten der Plattform sind das LUNAR® Connected Device und die FireGrid® Software-Services von MSA.

Das multifunktionale Handgerät LUNAR bietet individuelle Wärmebilder und verschiedene andere innovative Funktionen, die die Sicherheit und Verantwortlichkeit von Feuerwehrleuten verbessern sollen. Zu diesen Innovationen gehört das proprietäre Firefighting Assisting Search Technology (F.A.S.T.)-Netzwerk von MSA, das Teammitglieder warnt und zu verunglückten Teammitgliedern führt.

Dank der Cloud-Konnektivität bietet LUNAR auch der Einsatzleitung einen Überblick über die Vorgänge vor Ort, indem es Daten von anderen MSA-Geräten zusammenführt, wie z. B. dem umluftunabhängigen Atemschutzgerät (SCBA) M1, das vor kurzem von der Londoner Feuerwehr als ihr neues Atemschutzsystem der Wahl ausgewählt wurde. Im Einsatz kann LUNAR wichtige SCBA-Daten wie Zylinderluftdruck, Batteriestatus und verschiedene Alarmanzeigen übertragen. Die FireGrid-Komponente ermöglicht es Einsatzleitern, mehrere Situationen in Echtzeit und von jedem beliebigen Standort aus zu bewerten und zu verwalten.

Auf der diesjährigen ESS wird MSA mehrere Verbesserungen dieser Spitzentechnologien und anderer innovativer Produkte vorstellen, darunter:

M1-Steuermodul – LUNAR Kompatibilität : Durch die Nutzung der integrierten Bluetooth-Funktionen des M1-Steuermoduls können der Zylinderluftdruck und andere Alarmindikatoren von LUNAR gesammelt und an FireGrid übertragen werden, um Einsatzleitern Informationen über den Einsatzort in Echtzeit zu liefern. Darüber hinaus können eingehende Alarme von der Einsatzleitung (z. B. Evakuierungsaufforderungen) über LUNAR an das M1-Kontrollmodul weitergeleitet werden, um die Feuerwehrleute zum sofortigen Verlassen des Gebäudes zu veranlassen. Das M1-Steuermodul und die LUNAR ® -Geräte sind so konzipiert, dass sie als ein System zusammenarbeiten – wenn sie gekoppelt sind, werden die Bewegungsalarmfunktionen von LUNAR standardmäßig auf das M1-Steuermodul übertragen, damit die Feuerwehrleute nicht durch die Verwaltung von zwei Geräten zur Bewegungserkennung abgelenkt werden.

: Durch die Nutzung der integrierten Bluetooth-Funktionen des M1-Steuermoduls können der Zylinderluftdruck und andere Alarmindikatoren von LUNAR gesammelt und an FireGrid übertragen werden, um Einsatzleitern Informationen über den Einsatzort in Echtzeit zu liefern. Darüber hinaus können eingehende Alarme von der Einsatzleitung (z. B. Evakuierungsaufforderungen) über LUNAR an das M1-Kontrollmodul weitergeleitet werden, um die Feuerwehrleute zum sofortigen Verlassen des Gebäudes zu veranlassen. Das M1-Steuermodul und die LUNAR -Geräte sind so konzipiert, dass sie als ein System zusammenarbeiten – wenn sie gekoppelt sind, werden die Bewegungsalarmfunktionen von LUNAR standardmäßig auf das M1-Steuermodul übertragen, damit die Feuerwehrleute nicht durch die Verwaltung von zwei Geräten zur Bewegungserkennung abgelenkt werden. FireGrid ® -Kartendarstellung: Durch die Nutzung der GPS-Funktion in Geräten wie LUNAR können Einsatzleiter nun den Standort ihrer Crew in der FireGrid-Anwendung überwachen.

Durch die Nutzung der GPS-Funktion in Geräten wie LUNAR können Einsatzleiter nun den Standort ihrer Crew in der FireGrid-Anwendung überwachen. Fotokite-Partnerschaft: Die Drohnentechnologie von Fotokite wird ausgestellt und zeigt ihre Luftvideofähigkeiten, die im Rahmen zukünftiger Entwicklungsprojekte in die MSA-Plattform für vernetzte Feuerwehren integriert werden, um das Situationsbewusstsein zu verbessern.

Die Drohnentechnologie von Fotokite wird ausgestellt und zeigt ihre Luftvideofähigkeiten, die im Rahmen zukünftiger Entwicklungsprojekte in die MSA-Plattform für vernetzte Feuerwehren integriert werden, um das Situationsbewusstsein zu verbessern. MSA Bristol – beliebte Schutzbekleidung: Ausgestellt werden EOS, das strukturelle Feuerlöschsystem für den ultimativen Schutz vor Staubpartikeln, und der brandneue Bristol X4, der speziell für die Anforderungen von Feuerwehren in Kontinentaleuropa entwickelt wurde. Beide Produktlinien wurden mit den neuesten und hochwertigsten Stoffkombinationen von führenden Faser- und Stoffherstellern wie WL Gore, PBI Performance Products und Hainsworth hergestellt. Sie erfüllen die Anforderungen der CEN-Norm EN469 Stufe 2 und zeichnen sich durch eine ergonomische Formgebung und eine stromlinienförmige Passform aus, die Volumen und Gewicht reduziert und gleichzeitig den vollen Bewegungsspielraum erhält.

Ausgestellt werden EOS, das strukturelle Feuerlöschsystem für den ultimativen Schutz vor Staubpartikeln, und der brandneue X4, der speziell für die Anforderungen von Feuerwehren in Kontinentaleuropa entwickelt wurde. Beide Produktlinien wurden mit den neuesten und hochwertigsten Stoffkombinationen von führenden Faser- und Stoffherstellern wie WL Gore, PBI Performance Products und Hainsworth hergestellt. Sie erfüllen die Anforderungen der CEN-Norm EN469 Stufe 2 und zeichnen sich durch eine ergonomische Formgebung und eine stromlinienförmige Passform aus, die Volumen und Gewicht reduziert und gleichzeitig den vollen Bewegungsspielraum erhält. Branchenführende Feuerwehrhelme: MSA wird eine Auswahl an Helmen für Feuerwehrleute ausstellen, wie den legendären Gallet F1XF, sowie kürzlich entwickelte Helmlösungen für ein breiteres Spektrum von Rettungskräften, einschließlich Polizei und des Notfallsanitäter. Der Gallet F2XR verfügt über ein modulares und vielseitiges Design mit einer Vielzahl von Zubehörteilen, die für den Einsatz in einer Vielzahl von Rettungseinsätzen, wie z. B. Brandbekämpfung in freier Natur, technische Rettung, Polizeieinsätze und medizinische Notfälle, angepasst werden können.

Laut Jason Traynor, General Manager von MSA Global Fire Service Products, wird die Präsenz von MSA Safety auf der ESS die bisher größte und eindrucksvollste sein. „Es ist aufregend, wieder auf der Emergency Services Show zu sein und den Besuchern so viel zu zeigen", sagte er. „Dazu gehören die neuesten Schutzkleidungsdesigns, eine neue Reihe vielseitiger Helme und Pressluftatmer, die speziell auf den britischen Markt zugeschnitten sind, sowie unser umfangreiches Angebot an fortschrittlichen, vernetzten Lösungen – die alle zusammen die Sicherheit der Feuerwehrleute verbessern."

Jason Traynor weiter: „Einsatzkräfte sind jeden Tag mit Herausforderungen und hochgefährlichen Situationen konfrontiert und müssen sich auf ihre Schutzkleidung und -ausrüstung verlassen können.

Wir bei MSA nehmen unsere Verantwortung als Vorreiter und Vordenker in diesem Bereich sehr ernst. Wir haben ein offenes Ohr für die Bedürfnisse unserer Kunden und entwickeln Lösungen, die ihnen das Vertrauen geben, diese Herausforderungen zu meistern, wobei die Sicherheit stets im Mittelpunkt unseres Handelns steht."

Während der Veranstaltung werden MSA-Sicherheitsexperten an einer Podiumsdiskussion über technologische Innovationen und den Einsatz von Feuerwehrgeräten teilnehmen. Die Veranstaltung ist für Mittwoch, den 21. September, um 10:30 Uhr geplant und wird am Donnerstag, den 22. September um 11:00 Uhr eine interaktive LUNAR-Erlebnissitzung beinhalten. Um über die neuesten Nachrichten von MSA auf der Emergency Services Show auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie den MSA Stand D40, besuchen Sie www.msasafety.com oder folgen Sie den Facebook-, Instagram- und LinkedIn-Seiten von MSA Fire.

Informationen zu MSA Safety

MSA Safety Incorporated wurde 1914 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Sicherheitsprodukten zum Schutz von Menschen und Anlageninfrastrukturen. Viele MSA-Produkte enthalten eine Kombination aus Elektronik, mechanischen Systemen und fortschrittlichen Materialien, um den Benutzer vor gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen zu schützen. Die umfassende Produktpalette des Unternehmens wird von Arbeitern auf der ganzen Welt in einem breiten Spektrum von Märkten eingesetzt, darunter die Öl-, Gas- und petrochemische Industrie, die Feuerwehr, die Bauindustrie, der Bergbau und das Militär. Zu den wichtigsten Produkten von MSA gehören umluftunabhängige Atemschutzgeräte, ortsfeste Gas- und Flammendetektionssysteme, tragbare Gasdetektionsgeräte, industrielle Kopfschutzprodukte, Feuerwehrhelme und Schutzkleidung sowie Absturzsicherungsgeräte. Mit einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar im Jahr 2021 beschäftigt MSA weltweit etwa 4.800 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz nördlich von Pittsburgh in Cranberry Township, Pennsylvania und verfügt über Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und Lateinamerika. Mit mehr als 40 internationalen Standorten erwirtschaftet MSA etwa die Hälfte seines Umsatzes außerhalb Nordamerikas. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MSA unter www.MSAsafety.com .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1901872/MSA_ESS_Announcement.jpg

Logo – h ttps:// mma.prnewswire.com/media/479457/MSA_Logo.jpg

SOURCE MSA Safety